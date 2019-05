Bale podrá despedirse del madridismo

Madrid, 18 may (EFE).- El galés Gareth Bale regresará a la convocatoria del Real Madrid tras dos ausencias consecutivas por decisión técnica de Zinedine Zidane, que no confirmó su salida del club pero sí que podrá hacerlo desde el césped del estadio Santiago Bernabéu ante el Real Betis.



El contrato en vigor de Bale con el Real Madrid provoca que Zidane no hable claro de la situación de su jugador y no aceptó la comparación con su situación cuando se despidió del conjunto madridista en su etapa de jugador.



"Yo lo anuncié con mucha antelación, entonces es diferente", manifestó Zidane, serio cuando se trató la situación de Keylor Navas pero con una sonrisa que no pudo esconder preguntado por Bale. "Aquí no se como piensan los demás porque tienen contrato y es diferente a lo que me pasó a mi en su día, que estaba todo previsto".



El técnico francés confirmó que Bale regresará a la convocatoria y admitió que habrá cambios que pueden afectar al galés. "Mañana va a estar en el grupo y ya está, es lo único que puedo decir, ya se verá el equipo que vamos a poner pero va a estar mañana con nosotros".



"No sé si será su último partido (risas), porque además es final de temporada y es verdad que va a haber cambios el próximo año pero no sé que va a pasar. Si es su último partido o no ya lo veremos", sentenció.