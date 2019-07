Pozuelo: "Estoy atento a lo que pasa en España y sobre todo al Betis"

Alejandro Pozuelo pasaba por los micrófonos de 'El Transistor', de Onda Cero, tras disputar el derbi canadiense entre el Toronto y el Montreal Impact.

El encuentro se decantó por 0 goles a 2 de parte del equipo del Toronto, equipo donde milita el sevillano que anotó el primero de los goles para su conjunto.



El exfutbolista del Real Betis es una de las estrellas de la MLS, y él se siente querido en Toronto: "Gracias a Dios he caído en gracia. Desde que vine me acogieron con los brazos abiertos y está saliendo todo genial, estoy marcando goles que normalmente no marcaba muchos pero ahora están entrando. La gente aquí me quiere mucho".

Huye de toda comparación entre el derbi que recién había disputado y el derbi sevillano: "Ni mucho menos se parece. Como un Betis-Sevilla pocos derbis hay. Es derbi porque los dos equipos somos de Canadá pero como la rivalidad que se vive en Sevilla no hay nada parecido. Aquí todo es buen rollo y armonía".

Pozuelo siempre tiene un ojo puesto en la liga española y en su antiguo club, el Real Betis: "Yo siempre estoy atento a lo que pasa en españa y sobre todo al Betis. Siempre le echo un ojo a la prensa y antes estaba escuchando lo que comentábais de Ceballos y yo creo que Ceballos tiene razón. Él quiere jugar y en Madrid va a tener menos oportunidades. Calidad no le falta si fuese de otra nacionalidad tendría más minutos con el Madrid".

Sobre su decisión de cruzar el charco para seguir jugando al fútbol, el futbolista habla claro: "Llevo muchos años fuera de España, me fui joven del Betis al Swansea, después volví al Rayo, ese año no fue bueno y tuve que dar un paso atrás para reengancharme al fútbol. Me fui a Bélgica y con el Genk he podido jugar la Europa League, haciendo dos o tres años muy buenos y en enero me llego esta oportuniad y, como bien sabéis, era una oferta que, teniendo una familia, me ha solucionado la vida".