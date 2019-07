William no se mueve

"Estoy bien en el Betis". Tan simple y rotundo como su juego, así habló William Carvalho sobre su futuro al término del partido de ayer contra el Oporto en Portugal. El luso es uno de los futbolistas con más cartel del plantel bético, pero no piensa, ni mucho menos, en una salida. "Quiero hacer una buena pretemporada y sentirme bien conmigo mismo", indicó.



El ex del Sporting se mostró cómodo en el sistema de Rubi en el partido disputado en territorio luso. "Me siento muy bien físicamente, voy asimilando la idea del míster y me voy preparando de la mejor manera", señalaba el mediocentro.



Carvalho cree que puede aportar mucho también con Rubi, que podría tener un plan diferente al que tenía Setién para él. "Son dos grandes entrenadores. Quique tenía sus ideas y Rubi, las suyas. Nuestro trabajo en este momento es el de asimilar las ideas del míster", subrayó.



El Betis también tiene claro que quiere que William siga y, salvo que llegue una oferta de locura por él, no habrá movimientos en torno a su futuro.



Juanmi, primer gol como bético

Otro de los protagonistas del choque fue Juanmi, que se mostró satisfecho tras lograr su primer gol con la elástica verdiblanca: "Estoy contento a nivel personal por haberme estrenado, pero lo importante es el trabajo del equipo, ajustar conceptos... estos partidos sirven para seguir creciendo".





¡Juanmi marca su primer gol con el Real Betis! ?? pic.twitter.com/F8OTPwjMTn — Real Betis Balompié (@RealBetis) July 20, 2019