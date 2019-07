El padre de Fekir: "El Betis? Hay más clubes y no pasará nada antes del jueves"

Se está diciendo mucho acerca del posible y complicado fichaje de Nabil Fekir por parte del Real Betis. Tanto, que desde RMC se aseguraba que el franco-argelino tenía permiso para viajar a Sevilla y que podría estar ya vestido de verdiblanco en 48 horas. No será así, según su padre y agente.

"Hay muchos clubes interasados en Nabil y aún no se ha decidido nada", ha asegurado Mohamed Fekir a 20 Minutes. "Me quedaré en Argelia hasta el jueves, por lo que hasta entonces no sucederá nada", apostilló.

La propuesta del Betis, que presuntamente le haría ficha también a su hermano, Yassin, asciende a 24 millones de euros más un porcentaje generoso de una posible futura venta, según L'Equipe.

El fichaje, con todo, está ahora mismo en el aire, aunque la del Betis es una opción importante entre las que maneja el atacante del Olympique de Lyon, valorado en unos 60 millones de euros, pero con un solo año de contrato por delante y sin intención de renovar.