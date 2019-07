El Celtic tiene a Barragán en su 'short list'

Con la marcha de Quique Setién, quien apenas le dio bola en el segundo año pese a que su primera campaña fue notable (regaló seis asistencias), la situación de Antonio Barragán (32) ha cambiado por completo, pues el sustituto del cántabro, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', sí tiene previsto contar con el lateral natural de Pontedeume. Con Emerson y con él, concretamente. El Betis, de hecho, busca cesión para Francis Guerrero.

Desde Escocia, sin embargo, se anuncia que el Celtic de Glasgow tiene a Barragán en su lista de preferencias para reforzar su puesto de lateral derecho, entendiendo que, tras su paso por Inglaterra (Liverpool y Middlesbrough) y al restarle un único año de contrato en Heliópolis, se trata de una buena oportunidad de mercado.

ESTADIO ha podido saber, pese a ello, que el Celtic no ha preguntado por su situación a su agencia de representación, You First Sports, y que, además, Barragán no tiene intención alguna de salir del Betis, donde es feliz. El ex del Valencia CF quiere estar centrado en la temporada que le queda y, llegado el caso, ampliar su vinculación o bien marcharse libre el próximo 30 de junio.