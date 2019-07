Junior: "Es un honor que se me asocie al Barcelona, pero estoy centrado en el Betis"

Junior es uno de los nombres del verano en verdiblanco. También en Can Barça, donde esperan verlo de azulgrana, aunque para ello será necesario que lleguen a lo que pide el Betis por él. El lateral zurdo siempre ha sido muy claro con respecto a su traspaso. Está centrado en el Betis y las noticias no le alteran. "No, mareado no estoy. Es cierto que están saliendo noticias y la verdad es que es un halago y un orgullo que te vinculen con clubs importantes como es el Barcelona. Pero yo estoy centrado en el Betis porque es mi club y además le tengo una gratitud enorme porque me lo ha dado todo. Lo que no puedo negar es que es un honor y un orgullo que se me asocie con el Barcelona, que es un gran club y tiene un equipazo. Yo ahora estoy a tope en el Betis y lo que tenga que pasar, pasará", dice el hispano-dominicano en una entrevista en Mundo Deportivo.

Para el campeón de Europa sub 21, el interés de equipos como el Barcelona demuestra que sigue progresando: "Es síntoma de que estoy haciendo las cosas bien. Creo que estoy en un gran club y en un gran equipo y que eso me ha ayudado mucho. La pasada temporada hicimos una campaña irregular pero tuvimos grandes victorias en la Liga, estuvimos cerca de llegar a la final de Copa y jugamos en competición europea. A mí me fue bien y por tanto eso me ha ayudado. Pero insisto, estoy centrado en el Betis porque precisamente eso es lo que me ha hecho llegar hasta aquí".

El hecho de haber jugado con Setién le ayudaría a encajar en el equipo culé. "Sin duda que tener entrenadores que quieren tener el balón, como ahora Rubi y antes Setién, es algo que influye en un jugador porque se acostumbra a asumir riesgos. En nuestro caso, similar a lo que hace el Barça, hemos jugado queriendo tener el balón, presionando al rival y los defensas, dejando muchos metros a la espalda. Y yo me he sentido cómodo con ese estilo de juego. Me gusta atacar y no me da miedo tener que correr hacia atrás si toca hacerlo", subraya.

En el Camp Nou tendría un competidor muy duro: "Para mí Jordi es el mejor lateral izquierdo del mundo, un jugadorazo capaz de defender y de atacar también con muchísimo peligro. Si algún día juego con él, aparte de competir con él seguro que aprendo mucho a su lado".