La Selección, Fekir y el derbi, según Juanmi

Tras repasar sus primeras semanas de adaptación al Real Betis Balompié, los motivos de su salida de la Real Sociedad y los primeros entrenamientos con Rubi, en su entrevista a ESTADIO Deportivo Juanmi también tuvo tiempo para analizar la posible llegada de un delantero, la figura de Fekir o el derbi, entre otros temas.

- Por ahora, es el único refuerzo para la delantera, que el curso pasado fue el talón de Aquiles del Betis. ¿Le preocupa la competencia que está aún por llegar?

- Tener competencia en ataque siempre es positivo, pues saca lo mejor de cada jugador. En ataque y en todas las líneas del campo. Eso es bueno para el equipo. Es cierto que el gol fue una faceta en la que no tuvieron esa pizca de suerte que se necesita, pero creo que el club ha trabajado bien y que nosotros, la plantilla, estamos trabajando mucho para mejorar esa faceta y que se plasme en los resultados, que es lo que vale.

- Estancado el fichaje de Borja Iglesias desde hace varios días; también gusta mucho Milik, ¿puede ser Juanmi el delantero de la primera jornada?

- El club está trabajando en esos aspectos y seguro que están intentando que lleguen cuanto antes las incorporaciones. Yo me dedico a trabajar, a demostrarle al míster y poder estar en ese once inicial de la primera jornada, que es el objetivo de todos.

- El objetivo, a priori, es conseguir la clasificación europea que no se consiguió la temporada pasada. ¿Cuál es el de Juanmi, volver a la 'Roja'?

- La ilusión del equipo y las ganas están intactas. Sabemos que cada semana tenemos que luchar por estar en Europa y ojalá que las cosas me salgan bien, que cada semana pueda luchar por hacer goles, por estar en el once inicial y ayudando al equipo para seguir creciendo, que es lo que todos queremos. Claro que sería bonito volver a la selección. Esperemos que pueda cumplirlo, pues eso es un sueño para cualquier jugador.

- ¿Se marca un número de goles?

- Nunca he sido de ponerme cifras. Al final tienes que ir paso a paso. Tienes que luchar cada semana por estar en ese once y ojalá que los números me acompañen tanto en lo personal como en lo colectivo para que todos estemos contentos.

- ¿Cómo está viendo a Fekir, cuyo fichaje ha despertado una gran expectación entre los béticos?

- Ya sabemos todos quién es y qué es lo que tiene. Es un grandísimo jugador, tiene un talento innato que va a trasladar al equipo para darle ese plus de calidad al equipo. Ojalá las cosas le salgan bien, pues si le salen a él, también al Betis. Es un jugador diferente. Esa calidad se le nota sólo a la hora de correr y lógicamente, eso lo nota también el equipo. Ojalá todo salga bien.

- Más preocupantes en los deportivo son las presumibles salidas de Lo Celso y Junior.

- Son cosas del club. Están sonando como posibles salidas. A día de hoy son jugadores del Betis y están entrenando con nosotros.

- ¿Qué compañero le ha sorprendido más de la actual plantilla del Betis?

- No sabría decirte a uno en particular. Cuando vienes a una plantilla como la del Betis, sabes que hay mucha calidad, mucha experiencia. Lo importante es que hay buen grupo y que todos remamos en la misma dirección.

- ¿Le han hablado ya del derbi y de cómo se vive desde dentro o es demasiado pronto todavía?

- Ahora mismo lo principal es la preparación e ir paso a paso. Nos quedan dos semanas para el comienzo de LaLiga y ese debut en casa. Es lo que nos importa ahora.

- ¿Cómo espera ese momento en el Benito Villamarín?

- Con la ilusión de poder disfrutar de ese campo que tanto sufrí como visitante. El ambiente que se respira ya es especial como visitante, imagino que como local aún más.

- Ya habrá sentido en primera persona el cariño del beticismo...

- Es importantísimo que la afición esté con nosotros. Es cierto que por cualquier lugar que pasas hay algún aficionado y eso me gusta.

- ¿Cuáles son sus sensaciones en estos primeros amistosos de la pretemporada?

- Cogiendo un poco de ritmo, pues los primeros son para coger forma casi después de un mes y pico casi parado. Cogiendo sensaciones y recuperando esa chispa y sensaciones que son vitales para que luego las cosas vayan bien sobre el terreno de juego.

- Para concluir, esa novatada imitando a El Cejas no sería cosa de Joaquín, ¿no?

- (Sonríe) Es la tontería, la gracia de Joaquín. Son cosas que se quedan en el vestuario.