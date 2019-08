"El verano ha sido complejo, pero ahora se verá el verdadero nivel"

Xavi Gil, preparador físico que arribó al Betis de la mano de Rubi, analizó en los medios del club cómo llega el primer plantel verdiblanco al debut liguero de este fin de semana frente al Real Valladolid. "El verdadero nivel del equipo, no sólo del nuestro, sino de todos, se empezará a ver en estas primeras semanas de competición", aclaró, al tiempo que insistió en que "la pretemporada es un periodo preparatorio para lo que viene ahora". "¿Un balance? Ha sido compleja, un poco por las circunstancias. Empezamos con muchos jugadores que luego por distintos motivos, chicos del filial que han estado a caballo con nosotros, otros que han firmado en otros sitios, otros que se han ido cedidos... Empiezas con un número de jugadores que luego no tienes, otros que han podido hacer la pretemporada completa, internacionales que llegan más tarde y que tienes que ir introduciendo poco a poco en la dinámica", matizó Gil, quien no quiso olvidarse del desgaste que implican los viajes, giras, concentraciones...

"Eso dificulta la recuperación y el descanso. Nos hemos ido adaptando poco a poco y pienso que, en este tramo final, el hecho de estar trabajando todos juntos y esta semana ya aquí en Sevilla va a ser buena para que el trabajo salga bien desde el primer día", añadió.

El preparador físico confirmó, por otra parte, la disponibilidad de Bartra, Mandi y Guardado para el choque frente a los pucelanos.

Bartra y Guardado, OK

"Marc tuvo un golpe muy fuerte en la cadera que luego en una acción desequilibrada le provocó una molestia en el aductor. En principio no debería tener problemas. Mandi y Guardado tenían un programa individual estando fuera, son unos profesionales como la copa de un pino y han venido en una forma excelente en cuanto a valores de peso, grasa y antropometría. Eso facilita muchísimo luego la adaptación al trabajo. Están a disposición para la primera jornada", aseguró.

BALÓN PARADO

"En ataque tenemos a muy buenos lanzadores"

El trabajo del balón parado no ha pasado desapercibido para el plantel bético durante este verano. "Ya hemos hecho alguna cosa en pretemporada, se ha avanzado y se ha hecho bien. En ataque tenemos a muy buenos lanzadores que nos pueden dar muchas cosas y variedad y gente por dentro que también es poderosa", añadió Xavi Gil.

EL VILLAMARÍN

El cuerpo técnico, con ganas de vivir el estreno

No sólo los jugadores están deseando ver rodar el balón sobre el césped, el preparador físico Xavi Gil confirmó que el cuerpo técnico también está ansioso por vivir el ambiente del Benito Villamarín. "Tenemos muchas ganas de empezar en el Villamarín. Lo hemos sufrido cuando hemos venido como visitantes, la gente te va metiendo, no pasa nada en el campo pero la grada te mete y te mete", manifestó.

"DISTINTA"

La proximidad del debut 'regula' la tensión

La proximidad del estreno liguero también influyó en la tensión vivida en el vestuario en las últimas sesiones de trabajo. "Ya esta semana ves que es distinta, ya sabes que el domingo el partido ya es diferente, el cansancio ya no está... y luego las ganas de competir", afirmó Xavi Gil.