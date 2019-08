'Fumata verdiblanca' por Alex Moreno

El Betis ha esperado pacientemente a Álex Moreno, el jugador elegido para cubrir la marcha al Barcelona de Junior Firpo, a pesar de que ayer se cumplía el quinto día sin 'fumata' desde que el pasado jueves se alcanzara un acuerdo total con el Rayo Vallecano para el traspaso del catalán, pendiente únicamente de que Raúl Martín Presa, presidente franjirrojo, visase la operación y permitiese al lateral zurdo desplazarse a la capital hispalense a pasar reconocimiento y rubricar su nuevo contrato hasta 2024.

Según pudo saber ESTADIO, en la planta noble del Villamarín no se había activado la búsqueda de un repuesto para el '7', pues entendían que no habría más problemas, a pesar de la absurda postura del máximo mandatario del club madrileño, quien anoche recibió ya, al fin, en su despacho al agente de Álex y a su todavía futbolista para firmar la liquidación y el finiquito, trámites finales antes del cambio de aires, concretado merced a las cesiones postreras de sus homólogos verdiblancos. Así, el Betis abonará (en tres plazos) un fijo de siete millones por el de Sant Sadurní de Noya, más uno más en variables (500.000 por rendimiento y otro medio kilo si el Rayo no sube de aquí a tres años), amén de hacerse cargo de otros montantes más pequeños, como la compensación que debe recibir el Mallorca por el paso de Moreno por su filial.

A falta de confirmación, la traba pendiente residía en una cantidad que se le adeudaba al carrilero y que Martín Presa pretendía que perdonase, si bien desde el entorno del zurdo filtran que éste ha puesto todo de su parte para desbloquear definitivamente una operación que se estaba dilatando demasiado. Más de un mes, de hecho, desde que se iniciaron las conversaciones formales, aunque este último 'impasse' es achacable sólo al capricho del presidente rayista, un empresario peculiar que, además, está enfrentado con gran parte de su afición, que le hizo el boicot en el primer partido del curso en Vallecas.

Con todo, el 'culebrón' vive sus capítulos definitivos. Con el beneplácito de Presa, Álex Moreno buscaba al cierre de esta edición enlace aéreo o terrestre con Sevilla. Sea como fuere, este miércoles estará aquí, como tanto anhelaba, para ser el sexto fichaje del Betis 19/20.