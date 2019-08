Junior: "Sería muy bonito debutar contra el Betis, que me lo ha dado todo"

El exbético Junior Firpo sigue asimilando lo rápido que le ha cambiado la vida en lo deportivo, tras asentarse el pasado curso en el primer equipo del Betis y haber vivido un verano vertiginoso en el que se ha proclamado campeón de Europa con la sub 21 de España y ha pasado a formar parte del FC Barcelona.

Una nueva etapa en la que el hispanodominicano tendrá que lidiar en el lateral izquierdo azulgrana con un rival como Jordi Alba, de ahí que tenga claro que su salto es a largo plazo y sueñe con poder debutar como azulgrana en partido oficial ante el Betis, en el Camp Nou. "Sería muy bonito jugar mi primer partido oficial, y primer partido en el Camp Nou con el Barça, contra mi ex equipo y el que me lo ha dado todo, sería muy bonito", destaca el lateral izquierdo en una entrevista con Mundo Deportivo en la que, entre otras cosas, recuerda la victoria verdiblanca en el Camp Nou de la pasada temporada (3-4), con gol suyo incluido: "Me lo han recordado en el vestuario, me han hecho algunos comentarios, algunas bromas... La verdad es que nos salió todo redondo, éramos un equipo que íbamos a todos los estadios sin miedo de quien teníamos delante. Aquel partido fue una oda al fútbol, el espectador neutral lo tuvo que pasar muy bien. Nos sirve de aviso de cara al domingo".

Junto a ello, Junior también ha explicado que venir de un Betis dirigido por Quique Setién, con una idea de fútbol muy afín a la azulgrana, le ayuda a su adaptación: "Lo traigo un poco mecanizado, aunque los jugadores son distintos, no es lo mismo como reciben un pase allí y aquí. Y ojo, que no es que allí sean malos, es que aquí son muy buenos".

En lo personal, reconoce que nunca "soñaba con jugar en el Barcelona" y que su objetivo es "ponérselo difícil a Jordi Alba", al que considera "un muy buen referente" y "la mejor competencia que puedo tener". "Es el mejor lateral izquierdo del mundo, así que tener al mejor delante me va a hacer mejorar mucho, me puedo fijar mucho en él, ver los movimientos que hace, los que le hacen a él, me va ayudar mucho seguro compartir la posición con Alba", apostilla el ex del Betis, quien insiste en que su idea para esta temporada es empaparse de todo. "Tenemos que luchar por todo. El título principal es la Liga, si la ganas significa que eres el más regular, pero el Barça tiene que luchar por todos los títulos", destacó en lo colectivo.

Más allá de títulos, explicó que prefiere una defensa de cuatro: "Tienes más apoyos, en una defensa de tres si eres el carrilero toda la banda es para ti, no tienes apoyos ni a nadie delante para hacer dos contra uno, me siento más cómodo en una defensa de cuatro"

Por último, bromeó sobre los tuits que escribió de niño contra Messi y el Barcelona ("Pues la verdad esperaba que me hicieran coñas y no me las han hecho, así que mejor, aquello ya está olvidado del todo") y explicó uno de los grandes cambios que ha notado en su día a día como culé: "Decían que a Neymar el primer día le hicieron dos caños, pues a mí me hicieron tres€ La verdad es que aquí los rondos van a otra velocidad. En el Betis había mucho nivel, y allí a los 20 toques había colleja, aquí para llegar a la colleja hay que durar tres veces más, hasta los 60 toques, y lo hacemos. Aquí hay un nivel increíble".