Barça y Betis, apurados por una victoria ya en la segunda jornada

Barcelona, 24 ago (EFE).- Todo lo que no sea una victoria azulgrana, o puntuar para el Betis, en el partido de mañana domingo en el Camp nou (21:00 horas) va a tener un calado negativo en alguno de los dos equipos, cuando LaLiga no ha hecho más que empezar y las elevadísimas exigencias llevan a las entidades vivir cada tropiezo como una catástrofe.



El Barcelona tuvo un decepcionante debut la semana pasada en San Mamés, donde cayó por 1-0 en el último minuto, y se presenta para el partido contra el Betis sin a penas delanteros, por la lesiones del uruguayo Luis Suáez, que no acabó el partido inaugural de LaLiga, y de Ousmane Dembélé, quien sí que lo hizo y parece que escondió una dolencia, que ha acabado con una importante rotura muscula y cinco semanas de baja.



La recuperación de Lionel Messi, quien aún no lleva ni un minuto jugado desde que empezó el curso, se hace más que necesaria para el Barça, y esta tarde tras el entrenamiento todo apunta a que el capitán tendrá el alta médica y podrá entrar en la convocatoria, con el interrogante de si mañana será titular o estará en el banquillo.



Con este panorama, el técnico Ernesto Valverde tendrá que echar mano de jóvenes del filial, si al final opta por dejar a Messi en el banquillo en el arranque del partido, para acompañar en la ofensiva a Antoine Griezmann, a la espera de si Rafinha está recuperado tras perderse el entrenamiento del viernes por una gastroenteritis.



En la línea anterior, y después del experimento fallido de Valverde en San Mamés, se espera que Sergio Busquets recupere la titularidad, y que ésta la comparta con De Jong y Rakitic.



En una nueva semana en la que el ruido por el interés en recuperar a Neymar no ha decaído en Can Barça, en una operación económica que se presenta con un gasto descomunal, todo lo que no sea un triunfo de los azulgrana contra el Betis no haría más que echar gasolina a la situación tensa que se vive en el club catalán sobre la idoneidad de recuperar al brasileño, y que en ocasiones parece estar pendiente de los resultados del conjunto.



El Betis de Joan Francesc Ferrer 'Rubi', con pasado azulgrana al formar parte del cuerpo técnico del fallecido Tito Vilanova y del argentino 'Tata' Martino, llega a Barcelona con la idea de zanjar la decepción de su derrota en el debut ante el Valladolid (1-2) con un primer triunfo y de repetir, por segundo año seguido, la sorpresa en el Camp Nou.



La pasada campaña, con Quique Setién en su banquillo, los béticos hicieron un partido portentoso en el estadio barcelonista y se llevaron la victoria por 3-4, con goles de Leo Messi (2) y Aleix Vidal y del ahora azulgrana Junior Firpo, Joaquín Sánchez, el argentino Giovani Lo Celso y Sergio Canales.



El Betis, pese a perder en la primera jornada liguera, exhibió más verticalidad y una buena imagen en un choque condicionado por la temprana expulsión ante los pucelanos del meta Joel Robles, cuya baja propiciará el estreno como titular en Primera División del joven asturiano Dani Martín, campeón europeo sub-21 con España.



Rubi pierde a uno de sus fichajes, el delantero Borja Iglesias, que no se ha restablecido a tiempo del esguince de tobillo sufrido ante el Valladolid, pero recupera a dos centrocampistas, Canales y el mexicano Andrés Guardado, que se incorporó más tarde a la pretemporada, al igual que al central argelino Aïssa Mandi.



La consigna del técnico catalán es ser valientes en el Camp Nou, pero inteligentes, sabiendo dónde y cuándo presionar a un rival poderoso como el Barça, con o sin Messi, para hacer lo que el partido vaya demandando.



Además, no descarta cambiar su habitual 4-3-3 para poner una zaga de cinco, como ya hizo el pasado curso en el mismo escenario con el Espanyol.



Si apuesta por este último dibujo, Mandi entraría en el once junto al brasileño Sidnei y Marc Bartra, uno de los jugadores del Betis con pasado culé como Tello, el camerunés Kaptoum, Álex Moreno -recién llegado desde el Rayo y que no ha sido citado-, aparte del lateral brasileño Emerson, cuya propiedad comparten Betis y Barça.



Con Emerson y Pedraza en los carriles, en el medio estarían el luso William Carvalho y Guardado, en lugar de Javi García, con un tridente ofensivo formado por Joaquín, el francés Nabil Fekir -el fichaje estelar de los béticos- y Canales.



Si al final sale con una defensa de cuatro, Loren Morón entraría arriba para suplir a Borja Iglesias, aunque Tello también podría jugar de extremo o como falso punta.



- Alineaciones probables:



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Messi o Carles Pérez, Abel Ruiz y Griezmann.



Betis: Dani Martín; Emerson, Bartra, Sidnei, Pedraza; Canales, William Carvalho, Guardado; Joaquín, Fekir y Tello.



Árbitro: José Luiz González González (castellano-leonés).



Estadio: Camp Nou.



Hora: 21:00.