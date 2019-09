Joaquín: "Con diez hemos estado mejor que con once"

Joaquín: "Con diez hemos estado mejor que con once" Lince

Se mordía la lengua Joaquín después del partido para no hablar del árbitro, aunque está claro que los verdiblancos no han acabado contentos con la actuación de González González. "Ha sido un partido donde ha habido muchas faltas, muchas tarjetas, nosotros siempre intentamos darle continuidad al fútbol, es a lo que sabemos jugar. Se nos ha complicado con la expulsión. En la primera ha habido una de Molina casi igual a la de Loren, pero no quiero entrar en eso. Un punto importante, con uno menos, ante un equipo aguerrido como el Getafe", ha indicado sobre el césped del Villamarín.

El gaditano no ocultaba que el Betis mejoró en la segunda mitad, con uno menos. "La sensación, es que hemos estado mejor con diez que con once. No hemos salido demasiado concentrados. Cuando nos hemos dado cuenta ya íbamos 0-1. Hemos sido capaces de meternos en el partido, de ir a por él, con uno menos hemos sido superiores, por eso el empate es importante".

El capitán bético marcó en su partido número 400 y lo celebró con un tanto. Le preguntaban si se puso nervioso en el momento de lanzar. "No te creas. La procesión va por dentro, siempre es importante marcar, y más en un día como hoy, con uno menos, para darle el empate al equipo", contaba.

Mata: "No hemos aprovechado la superioridad"

Por su parte, Mata lamentaba que el Getafe no supo jugar contra diez: "Es una pena, con uno más no hemos sabido aprovechar ni dominar, nos ha faltado aprovechar esa ventaja numérica".

El delantero reconocía que el Betis les metió atrás: "Al final el rival también juega. Hemos intentado entorpecer su salida, una pena el empate. Nos ponemos por delante, y nos vamos jodidos porque era una oportunidad de oro".