Poyet: "El Betis, el punto negro de mi carrera"

"Sin duda, volvería a Grecia. Un recuerdo muy bonito. Luego, vino el Betis. El punto por ahí negro de mi carrera como entrenador, pero sin culpar a nadie. Simplemente, me equivoqué yo. Lo dije varias veces. No me informé bien de la situación. Me llamó mucho la atención lo que era la afición del Betis, la ciudad, la Liga. Y fui un poco de apresurado. Tenía que haber analizado más la situación, los problemas internos y las diferencias entre las expectativas del club y la realidad", admite Gustavo Poyet en una entrevista exclusiva con 'The Coache's Voice', donde analiza su carrera y, en esta ocasión, realiza ya un poco de autocrítica, después de cargar en varias comparecencias contra la grada del Benito Villamarín y, de paso, contra los directivos que lo llamaron.

"A los cinco días de haber salido del Betis, me llamaron del Shanghai Shenhua de China. La verdad es que era un cambio importante. Después de analizarlo con todo mi equipo técnico, decidimos irnos en una aventura única, muy especial. Hay que vivir en China para saber de lo que estoy hablando. Una cultura totalmente distinta a la nuestra, una forma de entender la vida y el juego tan distinta a la nuestra", añade el preparador uruguayo en la charla 'El camino. Sin medias verdades', donde repasa toda su trayectoria en los banquillos, desde que, tras retirarse y marcharse un año a su país, se reencontró con Dennis Wise en una fiesta del Chelsea.

Gustavo Poyet ha estado a punto de regresar a LaLiga hace unas semanas, ya que estuvo en la lista de candidatos para sustituir a Pellegrino, en el Leganés, que finalmente se decantó por Javier Aguirre.