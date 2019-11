Joel Robles: "Vamos a muerte con Rubi"

Joel Robles se ha convertido en un hombre innegociable para Rubi. Con la salida de Pau López, el guardameta madrileño se ha hecho con la titularidad en la portería verdiblanca y es difícil imaginar un once en el que no aparezca esta temporada. Autor de importantes intervenciones que han terminado por dar valiosos puntos a los de Heliópolis, Joel ha pasado por los micrófonos de La Gran Jugada para hacer un repaso a la situación actual del equipo bético.

El portero se muestra "muy contento por tener la oportunidad de ser titular en el Betis. Pienso en lo que he sufrido en mi carrera, nadie me ha regalado nada y me ha costado ser el portero que soy hoy en día, aunque sé que tengo que mejorar".

Joel afirma que el equipo "está mostrando personalidad en las últimas semanas" a pesar de algunos resultados negativos "algunos partidos no nos salen, como fue el derbi donde creo que la derrota fue injusta". En cuanto al próximo rival, el Mallorca, el guardamente confirma que se trata de un rival "muy duro en su estadio" y que la victoria es necesaria para optar a los puestos europeos. "Al final si queremos estar arriba tenemos que sumar y conseguir esa primera victoria fuera de casa este fin de semana".

Inquietud de la afición. "Esto es parte del fútbol, hay que conocer a la afición del Betis, que es muy exigente. Es normal que lo sean, tenemos una plantilla para estar arriba pero en el vestuario tenemos la tranquilidad de saber que la temporada es larga. Si estuviéramos arriba pensaríamos de la misma manera. El equipo trabaja duro porque sabemos que no estábamos bien. Ahora no es que seamos los mejores, pero hemos mejorado, sobretodo mentalmente. Tenemos que seguir trabajando para dar esos resultados".

Su cambio respecto a la temporada pasada. "No creo que sea otro portero, pero es verdad que Rubi no quiere el riesgo que corríamos el año pasado con Setién. El mister quiere el balón y lo ha dejado claro desde el primer día, pero sin riesgos en el portero. Yo hago lo mío, que es parar, y si puedo ayudar con los pies lo haré".

Inicio complicado. "Al final los resultados dan confianza, también a un entrenado cuando es nuevo. Las derrotas han complicado el comienzo. Obviamente Setién tiene un estilo mucho más marcado que Rubi, pero desde el primer día dejó claro que quiere tener el balón lo máximo posible, además de manejar otras situaciones sin él".

La sombra de Setién. "La polémica se ha creado fuera del vestuario, ahí nadie ha tenido otros pensamientos que no fueran con Rubi. Al final son los jugadores los que tienen que mostrar su mejor nivel y, aunque no estaba siendo así al principio, no había otra cosa que no fuera ir con el mister. Se merece el respeto del vestuario y ayer el presidente dejó claro que él es el entrenador. Intentamos que las polémicas no nos perjudiquen porque vamos a muerte con él".

La victoria en el Villamarín. "Siendo realistas hicimos un gran partido contra el Valencia, pero hay que ser conscientes de que cada domingo es diferente. El Mallorca aprieta arriba y quizá nos cueste salir con el balón desde atrás. Es un equipo que pone las cosas difíciles en casa, pero vamos a ir a por los tres puntos porque son importantes para todos nosotros".

La anécdota de la lentilla. "Vaya semanita me dieron... Espero que no se me caiga otra vez porque volvería el debate. Son situaciones curiosas, es la primera vez y va y me pasa en el Bernabéu, imagínate. Menos mal que por un casual no tuve ningún error, pero bueno, habría tenido la excusa de la lentilla".

Dani Martín. "Sabemos que es un portero joven que necesita experiencia. Es un buen chico, con ganas y que quiere mejorar, con una gran proyección. El club ha sido inteligente trayéndolo, tiene un gran futuro".

El mejor portero en la actualidad. "Me fijo en muchas cosas de otros porteros. A día de hoy el más completo es Ter Stegen, que juega con los pues y para con las manos. También hay que nombrar a Oblak, creo que nadie da más puntos que él al Atlético, aunque últimamente esté encajando más goles. Al final lo difícil de un portero es dar puntos a tu equipo, eso tiene mucho valor".