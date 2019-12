El Betis, "harto" de la doble 'VARa' de medir de los árbitros

Se marchó enfadado el Betis el pasado domingo del RCDE Stadium, y no sólo por el resultado. Un punto que supo a poco a los verdiblancos, después de que el conjunto dirigido por Rubi se adelantara muy pronto en el marcador por medio de Borja Iglesias.



Su enojo estuvo centrado en la actuación arbitral, tanto de Cuadra Fernández sobre el campo como de Prieto Iglesias, desde la sala de vídeo arbitraje. Y es que ni uno ni otro vieron la agresión de Bernardo Espinosa a Borja Iglesias. Con 2-2 en el marcador, el zaguero colombiano propinó un puñetazo al delantero del Betis que, además de penalti, debería haber significado que el Espanyol se quedase con uno menos. En los últimos instantes, además, Loren Morón reclamó un 'placaje' dentro del área local, algo que es bastante más habitual en los campos.



Éstas son las acciones, en concreto, de las que se queja el Betis.



Llueve sobre mojado con el VAR, pues Barcelona (por un penalti a Gerard Piqué), Real Sociedad (por la misma acción) o Celta (por una expulsión) están mandando quejas a LaLiga por el mal uso del mismo, lo que ha invitado al Betis a hacer lo mismo, pues no le faltan motivos para hacerlo.



Y así ha sido, aprovechando las redes sociales y tirando de mucha ironía. De hecho, el Real Betis Balompié, a través de sus perfiles oficiales, no ha dudado en plasmar negro sobre blanco el gran malestar que existe en el seno del vestuario y de la entidad, después de la actuación arbitral en el RCDE Stadium. Para ello, con bastante sorna, ha utilizado el hashtag #LaDobleVARaDeMedir, haciendo clara alusión al mal uso que habitualmente se hace del VAR cuando los de Rubi están en juego.



"Qué lástima no conseguir ayer los tres puntos y sumar la cuarta victoria consecutiva. Y es que cuando aparece #LaDobleVARaDeMedir, todo se vuelve más complicado...", decía el primero de los tuits lanzados por la entidad verdiblanco, el cual iba acompañado de las imágenes del claro penalti de Bernardo a Borja, así como de la acción de Loren dentro del área perica.





Qué lástima no conseguir ayer los tres puntos y sumar la cuarta victoria consecutiva. Y es que cuando aparece #LaDobleVARaDeMedir, todo se vuelve más complicado... pic.twitter.com/dODDhSuYXJ — Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) December 16, 2019

Como no es la primera vez que sucede esta temporada, estamos hartos de #LaDobleVARaDeMedir. pic.twitter.com/ryWocnXVyB — Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) December 16, 2019

Así que, por favor, de cara al futuro y siempre mirando por el equilibrio y la justicia de la competición, no estaría de más que se estableciera un criterio unificado para evitar #LaDobleVARaDeMedir. pic.twitter.com/5PU8jCrd4i — Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) December 16, 2019

