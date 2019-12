Haro: "Europa es un escaparate y luchamos por ello"

Ángel Haro ha defendido la gestión del consejo del Betis durante el último ejercicio y las ideas principales para hacer un Betis más grande. El presidente ha destacado que trabajan para "llevar la felicidad a los béticos" y ha apuntado los puntos claves de su gestión. "Cuando llegamos al club, en torno a 2016, establecimos un plan estratégico que lo basamos en tres pilares: un pilar económico otro aspecto que es el Betis de los béticos y volver a Europa".

Y es que la presencia en competiciones europeas es un logro en el que se fundamentan las opciones de crecimiento de la entidad por la difusión que hace de la marca Betis. "Entendemos que Europa es un escaparate y luchamos por estar en Europa", ha indicado.

Haro ha hablado orgulloso de los números que presenta la entidad en el aspecto económico, aunque no ha dejado pasar la posibilidad de destacar los 60.000 socios que tiene la entidad. "Es para estar orgullosos".

Su recuerdo a Rogelio Sosa también ha merecido los aplausos del público presente en la sala. En cualquier caso, Haro no ha dejado de sacar pecho por los buenos números contables de la entidad que preside: "En la gestión ecómica hay un crecimiento es innegable. Crecimiento del EBITDA, capacida del club para invertir, es un ejemplo. Este crecimiento económico permite el crecimiento deportivo. El valor de la plantilla va creciendo. Al ir al mercado vemos una percepción positiva de la plantilla por parte de otros clubes".

Posteriormente ha tomado la palabra José Miguel López Catalán, encargado de presentar el proyecto de su remozada área deportiva. No ha querido entrar al trapo acerca de la figura de Serra Ferrer y se ha limitado a defender el nuevo orden antes de dar paso a un vídeo. "Este año se ha tomado una decisión importante, me refiero al área deportiva. Era una medida importante y necesaria para el crecimiento del club. Es clave que el Betis tenga un área deportiva moderna al nivel de los clubes con los que competimos. Habría sido más cómodo para nosotros no hacer nada, pero nos mueve el bien del Betis. En el área deportiva del Betis se está trabajando mucho y bien. Y no solo una persona, sino muchas. Y vamos a seguir trabajando para conseguir resultados y hacer felices a todos los béticos", ha subrayado.