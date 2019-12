La petición de Joaquín a Manuel Carrasco

El bético Joaquín Sánchez y el cantante Manuel Carrasco fueron protagonistas el pasado martes del programa 'No puede SER' de Radio Sevilla, donde ambos dejaron anécdotas inolvidables.

El capitán verdiblanco no desperdició la ocasión para hacer una petición especial al onubense. "Manuel, me he quedado sin entradas yo también, a ver si te dejas caer alguna", bromeó el bético en referencia al concierto que Carrasco dará en Sevilla el próximo 19 de septiembre de 2020 en el estadio de La Cartuja. Sobre todo cuando en menos de tres horas se vendieron las 72.000 entradas para ese concierto:

"Los dos venimos de abajo y eso es muy importante. Gente que triunfa porque se lo ha trabajado. Yo no te conozco mucho pero tenemos una relación extraordinaria. Sé que eres de los que no cambian", aseguró el futbolista portuense sobre el cantante.