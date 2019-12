Rubi: "En ningún momento me he planteado la salida de Lainez"

Joan Francers Ferrer Sicilia 'Rubi', técnico del Betis, se mostró "contento" en rueda de prensa, después de la abultada victoria conseguida ante el Antoniano en el Benito Villamarín (0-4). "Se han podido cumplir todos los objetivos. Dentro de lo que se ha podido jugar, el Betis se lo ha tomado muy enserio, al igual que el rival", argumentó el técnico del Betis, quien explicó que Sidnei sufre "una sobrecarga muy pequeña" y que "el resto están todos sanos". "Era un partido con mucho riesgo", apostilló.

Junto a ello, también se refirió Rubi a otras cuestiones, así como a nombres propios:

- Lainez: "Es un partido que al final no es fácil, sobre todo llegar a la segunda parte, que el balón avanzara, pues se quedaba atrás. Estoy contento con Diego. Ya se ve en los entrenamientos, que está creciendo mucho y si lo refrenda en los partidos, mejor para el equipo".

- El futuro de Lainez: Soy de los que intenta trabajar con los jugadores, también con los que no participan tanto o no tengan minutos. Sobre todo con los jóvenes del potencial de Diego, que tiene una capacidad de crecer importante. En ningún momento me he planteado la salida de Lainez, otra cosa es el interés económico que el club pueda tener en que salga, aunque no creo. Son tres partidos ya seguidos donde ha ayudado muchísimo".

- El partido: "Ha sido un buen partido del Betis dentro de lo que se podía jugar en la segunda parte".

- El estado del terreno de juego para el domingo, ante el Atlético: "Creo que los trabajadores tiene tiempo para drenar y que estará en buenas condiciones. Creo que va a llegar en buenas condiciones".

- El próximo rival liguero: "Lo normal es que muchos de los que no han salido de inicio hoy lo hagan el domingo. Quedan dos entrenos y también hay alguna posición en la que la titularidad está abierta. Muchos no han jugado hoy, lo harán de inicio".

- Las posibilidades de acabar el año con otra victoria: "Hemos jugado contra muy buenos equipos. El Valencia el único partido que ha perdido de muchos en los últimos; el Athletic Club. Al Atlético no lo voy a descubrir yo; es muy difícil meterle mano, hacerle goles. Pero creemos que podemos hacer las cosas bien, estamos acabando bien el año y queremos ampliar la racha".

- Francis: "Yo lo he visto bien, ha jugado a pierna cambiada. Sabemos que rinde más en la derecha que la izquierda, pero ha estado a la altura; no ha dudado los 90' jugando fuerte. Me sabe mal no darle más minutos, no es fácil tener a todos con el minutaje. Pero es un profesional como una copa de un pino".

- El sorteo: "Va a ser un partido en fin de semana, no considero un inconveniente viajar. Ojalá tengamos suerte con el terreno de juego".

- Jugar como visitante en casa: "No sé si el campo del Antoniano hubiera aguantado, para nosotros era una pequeña ventaja jugar en nuestro estadio pero también tansmitir a nuestros jugadores competir en todo tipo de circusntancias"