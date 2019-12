"Messi y yo nos parecemos en estilo de juego, pero no estoy a su nivel"

"Messi y yo nos parecemos en estilo de juego, pero no estoy a su nivel"

El atacante del Betis, Nabil Fekir, en una entrevista para el medio galo 'Telefoot', ha confeccionado su once histórico, una alineación en la que tienen cabida, cómo no, jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo, pero también el ahora entrenador Zinedine Zidane o su amigo y también madridista Mendy, del que asegura que espera que sea "el mejor del mundo".

Comenzando por la portería, para el bético, el mejor portero de todos los tiempos es Manuel Peter Neuer, del Bayern de Munich, al que considera todo un emblema de su equipo y de su selección.

En la línea de cuatro, Fekir cree que el mejor lateral derecho es el brasileño Daniel Alves, mientras que por la izquierda destaca al madridista Ferland Mendy, compañero en el Lyon y en la selección francesa. Para la pareja de centrales, Fekir elige a otro jugador blanco, al camero Sergio Ramos, acompañado del mítico jugador del Milan, el italiano Alessandro Nesta.

En el centro del campo, Fekir lo tiene claro y es de neto color azulgrana. Para la medular, el campeón del Mundo señala a Iniesta y Xavi como los mejores de todos los tiempos, a los que acampaña, en una primera alineación, de Messi por delanter, Neymar en una banda, Cristiano Ronaldo en la otra, y Ronaldo 'O Fenómeno' en la punta del ataque. Pero, tras pensarlo mucho, Nabil se atreve dar una segunda opción, en la que coloca al técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, como tercera pieza en el centro del campo, prescinde de Neymar y coloca a Messi y CR7 en las bandas y mantiene al brasileño arriba.

Con esta alineación, parece quedar claro que la mayoría de los mejores jugadores han pasado por LaLiga, un campeonato en el que Fekir está destacando con el Betis, un rendimiento que no está pasando desapercibido en su país, desde donde llegan incluso a compararle con el astro argentino del Barcelona, una analogía que Nabil entiende a su manera. "Nos parecemos a nivel de estilo de juego, pero cuidado, no estoy a su nivel. Somos actores que le damos disfrute a los espectadores", defiende en la entrevista. "Me parezco en algunas cosas. Somos jugadores que gusta ver. Messi es de ese tipo de jugadores que hace que nos guste el fútbol".