Pau López: "En el Betis aprendí a jugar con los pies"

Pau López cambió este pasado verano las orillas del río Guadalquivir por las del Tíber al fichar por la Roma. Desde su llegada, el ex guardameta del Betis, Espanyol y Tottenham se ha hecho guardián y señor de la portería romanista, con quienes se mantiene en la cuarta posición de la Serie A que da acceso a la próxima edición de la UEFA Champions League.

El guardameta catalán contestó a diferentes cuestiones a través de la cuenta oficial de Twitter de la propia Roma, donde aseguró que no tuvo dudas en su fichaje en el momento en el que el equipo le contactó. "Un poco de todo: el club, que es histórico. Cuando me dijeron que Roma me quería, no tenía dudas de venir aquí. Es un paso adelante en mi carrera, estoy feliz con la elección, estos 6 meses son he sido muy positivo y creo que mi rendimiento está creciendo ".

Al ser cuestionado sobre su mejor partido desde que es profesional, Pau asegura que piensa en un encuentro frente al Bolonia de la presente temporada o el enfrentamiento ante el Valladolid la pasada campaña cuando aún pertenecía a las filas verdiblancas. Por su parte, el cancerbero asegura que en su paso por el Villamarín aprendió a jugar con los pies. "Es algo que aprendí el año pasado cuando estaba en Betis. Es más fácil de lo que parece, quien ve los partidos cree que es peligroso jugar así" afirmó el portero, que también respondió a otra serie de cuestiones.

- ¿Cómo te afectó el cariño de los fans recibido en Tre Fontane?: "Siempre es agradable entrenar con los fans, es agradable que vean el entrenamiento. Fue un día diferente, agradable para todos y tal vez podamos hacerlo de nuevo"

- ¿Cómo te sientes con el entrenador de porteros de Savorani?: "Desde que llegué, lo primero que me dijo Petrachi es que Savorani trabaja bien. Savorani es muy bueno, está muy concentrado en lo que haces. Todo lo que me dice se hace realidad en el juego".

- ¿Qué pensaste después del partido contra Bolonia?: "No piensas en nada, piensas en la próxima acción. El trabajo del portero es difícil. Tienes que estar concentrado para hacer todo bien".

- También depende de como te entiendas con los compañeros: "Sí, al 100%. Es imposible jugar desde atrás si los compañeros de tu equipo no te pasan la pelota".

- ¿Qué llevarías a una isla desierta?: "Nada. Puedo estar sin el teléfono, Internet ... Pero elijo a las hijas y a mi esposa".

- ¿Qué lugar del mundo te gustó más?: "No lo sé. Nueva York es hermosa, incluso Miami. También me gusta mucho Barcelona, ??es una ciudad increíble para vivir".