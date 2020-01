El Tottenham racanea al Betis por Lo Celso

Espera el Betis que el Tottenham ejerza ahora, en enero, la opción de compra de la que dispone sobre Giovani Lo Celso, después de que el pasado verano el argentino se marchara a Londres en préstamo a cambio de 16 millones de euros.

Así lo ha dejado claro el presidente del Betis, Ángel Haro, en más de una ocasión, pues los 'Spurs' disponen de un suculento ahorro en la actual ventana de transferencias con respecto al próximo verano, cuando también pueden hacerse con el albiceleste en propiedad a cambio de 40 millones de euros, siendo obligatoria su compra si se clasifican para la Champions.

Nada más y nada menos que ocho millones de euros más que los 32 que costaría el argentino ahora. Un suculento ahorro que el Betis desea que empuje al Tottenham, pues de ello dependen, también, los movimientos verdiblancos en este mercado de invierno, en el que ya se ha reforzado el plantel con la cesión del azulgrana Carles Aleñá hasta final de temporada (cedido sin opción de compra) y en el que se pretende reforzar la posición de pivote, siendo Guido Rodríguez, si se llega a un acuerdo económico con el América, el mejor posicionado. Movimientos que, por otro lado, también podrían ir acompañados de un refuerzo al ataque.

Todo ello, lógicamente, depende de la liquidez de la que disponga el Betis en este mercado, la cual pende, también, en gran medida del movimiento de un Lo Celso que ha comenzado a participar más en las últimas tres jornadas, de la mano de Jose Mourinho.

Habiendo acumulado tan sólo 495' con el Tottenham (un gol en 14 partidos), con lo que no contaba la comisión deportiva del Betis es con que los londinenses se desmarcaran ahora intentando renegociar lo firmado y racanear en enero parte de la cantidad acordada para este mercado (32 kilo). Así, al menos, lo informan diversos tabloides ingleses, que hablan de un movimiento malintencionado del Tottenham ante la necesidad de liquidez que tiene el Betis para acudir al mercado.

La estrategia sería sencilla, ofrecer en estos primeros días una cantidad menor de dinero para hacerse con Lo Celso a cambio de no retrasar lo máximo posible la compra del exbético, posibilitando que el Betis pueda moverse así con comodidad en el mercado. Dicho movimiento, lógicamente, no gustaría ni un pelo en Heliópolis, donde podrían aguantar el pulso y jugársela todo a una carta el próximo verano, cuando el Tottenham tendrá que abonar más o Lo Celso volvería de su cesión a cambio de 16 millones de euros, algo que se antoja rocambolesco.

Lo cierto es que en Londres no la tienen hoy por hoy todas consigo al respecto, por lo que no descartan ese movimiento pese a tener que pagar más. Y es que quieren verlo más sobre el campo. Así lo ha explicado el exjugador del Tottenham Darren Bent a 'Football Insider': "Realmente me gusta Lo Celso, pero para mí tiene que jugar más. Solo lo hemos visto en pedazos donde ha salido del banco. Me gusta cuando sube al balón, hace que sucedan cosas. Se le ve bien con la pelota, es zurdo. Me gustaría verlo tener más oportunidades. En el mercado actual, por jugadores así, la tasa actual es de 35-60 millones de euros. Es un jugador que necesita jugar, no tiene sentido comprar a alguien de su calidad para jugar de aquí a allá; necesita jugar todo el tiempo. Creo que será un buen fichaje para el Tottenham".