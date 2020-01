El Betis estudia alegar por la quinta de Fekir

El Real Betis, tras cosechar dos empates (frente a RCD Espanyol y Deportivo Alavés) y una derrota (ante el Atlético de Madrid), recibirá a la Real Sociedad el domingo 19, a las 14:00 horas, con la necesidad de sumar los tres puntos y retomar la buena racha que había encadenado previamente ante Valencia CF, RCD Mallorca y Athletic Club.

El problema para los verdiblancos es que Rubi no va a poder contar con su principal figura, un Nabil Fekir que vio la quita amarilla del curso la pasada jornada, ante el Deportivo Alavés.

En el club verdiblanco, no obstante, están estudiando la posibilidad de alegar, según informa Diario de Sevilla, pues entienden que el ex del Olympique de Lyon no lanzó a la piscina cuando pugnaba con un balón con Aleix Vidal, dentro del área defendida por Fernando Pacheco.

Mateu Lahoz interpretó, tal y como reflejó posteriormente en el acta, que el franco-argelino había simulado "una infracción", por lo que le amonestó. En total, el colegiado valenciano mostró 11 cartulinas, una de ellas roja, justamente mostrada a Zou Feddal.

Fekir suma hasta la fecha cuatro tantos y dos asistencias, aunque a nadie se le escapa que su aportación al cuadro verdiblanco va mucho más allá de esos números.