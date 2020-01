Competición desestima las alegaciones del Betis por Fekir y Canales

Durante el choque correspondiente a la jornada 19 del campeonato liguero entre el Real Betis Balompié y el Deportivo Alavés, Nabil Fekir vio la que sería su quinta cartulina amarilla del curso en el minuto 33 de juego, lo que supondría su ausencia para el próximo encuentro ante la Real Sociedad en el Benito Villamarín.

Desde el club verdiblanco mandaron una alegación al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol para tratar de retirar esta amonestación argumentando que el jugar francés no había simulado en su caída dentro del área junto con unas imágenes donde podrían apreciarse hasta dos contactos en dicha jugada. .

Sin embargo, Competición ha desestimado esta alegación: "Tras analizar las alegaciones presentadas por el Real Betis Balompié, SAD, y de visionar las pruebas videográficas aportadas, sólo puede concluir que las acciones de los jugadores amonestados son compatibles con la descripción de los hechos que efectúa el colegiado en el acta del encuentro. En consecuencia, no se aprecia en ninguno de los dos casos el error material manifiesto invocado como fundamento de las alegaciones del club".

Tampoco se retira la amarilla a Canales

De igual forma, el equipo verdiblanco presentó también una alegación sobre la tarjeta amarilla que Mateu Lahoz mostró a Sergio Canales en el minuto 45. Sin embargo, Competición decide no retirarle la amonestación al '10' bético de igual manera, afirmando que "es necesario que se demuestre la existencia de un error claro o patente, independientemente de toda opinión, valoración, interpretación o calificación jurídica que pueda hacerse, circunstancias que no se dan en este caso. Esto es, no basta con una explicación alternativa de los hechos en cuestión"

De esta forma, el mediapunta cántabro acumula tres amonestaciones durante la presente campaña, y tendrá que andarse con cuidado durante los próximos encuentros para evitar una posible sanción por acumulación de las mismas.