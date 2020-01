Kaptoum, presentado: "Ascender es una de mis grandes motivaciones"

Estaba todo más que acordado, pero la llegada de Wilfrid Kaptoum a la UD Almería ha tardado en hacerse oficial. Fue en la noche del pasado jueves y ya en la mañana de este viernes ha sido presentado ante los medios por Mohamed El Assy, la mano derecha del propietario del club indálico, Turki el-Sheikh.

"Estamos aquí para presentar a Wilfrid Kaptoum, uno de los jugadores que teníamos ganas de fichar y al que le estábamos haciendo un seguimiento hasta ahora. Queríamos haber anunciado antes el fichaje pero teníamos que solucionar antes unos asuntos con LaLiga. Le deseamos lo mejor y que marque la diferencia en el equipo", apuntó El Assy, justo antes de dar la palabra al mediocentro cedido por el Real Betis, club que ingresa 500.000 euros por el préstamo y que recibiría 3,5 millones más, en el caso de que el cuadro que adiestra Guti logre ascender a Primera.

"Las sensaciones son muy buenas. Los compañeros y el míster me han acogido muy bien. Esto se agradece. He estado con el filial del Barça en Segunda division y viene bien tener experiencia en esta categoría. Ascender es un objetivo importante para el equipo y una de las principales motivaciones para mí. Coincidí con Balliu en la Masía. Es un gran profesional. Que me tengan en cuenta como jugador con grandes condiciones supone una gran responsabilidad", comentó el camerunés.

"Tengo que demostrar en el terreno de juego que merezco estar aquí", continuó Kaptoum, quien espera "devolver esa confianza al Almería y llevar al equipo a lo más alto". "Cuanto más tiempo tenga para entrenar mejor, para entender los conceptos y adaptarme de forma más rápida", terminó.