Feddal habla sobre En-Nesyri, Aleñá, Guido...

Zou Feddal está viviendo buenos tiempos en el Betis, donde ha recuperado protagonismo. El futbolista tiene muchas esperanzas puestas en la segunda vuelta y apuesta por "coger una buena racha" que meta al Betis en la pelea por Europa. El futbolista pasaba por los micrófonos de Radio Marca, donde ha hablado de muchos temas.

El partido contra la Real: "Todos los partidos son superimportantes. Tenemos que sumar ante rivales directos porque son con los que competimos por Europa. Es un partido importante, no trascendental. Jugamos en casa e intentaremos sacarlo".

¿Qué les falta?: "Hay que tener una racha muy buena. Los puestos están muy caros, hay muy buenos equipos. No vale ganar un partido y perder los dos siguientes. Hay que empezar el domingo para dar un paso adelante".

Mejorar fuera: "En casa las cosas se nos dan bien. Al inicio se nos escaparon puntos por mala suerte o lo que sea, pero fuera de casa hay que mejorar, encontrar lo que nos falta para sumar, ya sea de uno de tres, pero traer puntos de fuera de casa".

Los de arriba fallarán: "Hay que encontrar esas rachas porque son las que te meten en la parte alta. Algunos equipos no han pasado por dificultades y siempre llegan. Pero tenemos que pensar en nosotros, en el Betis y no mirar más allá del domingo. Coger confianza y esa rachita que te mete arriba".

Trabajo de Rubi: "Hay mimbres para hacer grandes cosas. El entrenador y el staff trabajan mucho. Nos ha calado la idea y nos falta rematarlo. Cuando no nos marquen tanto por errores aburdos, rematemos la faena en partidos que no cerramos... No voy a decir que necesitemos tiempo para coger la idea, pero lo que nos transmite es energía positiva, es creer. Sabe lo que tiene entre manos, estamos mejorando y considero que haremos grandes cosas con él".

Mejoría defensiva: "Tema mental. Te concentras más cuando ves que encajas, todo el equipo se ha centrado. El año pasado éramos totalmente ofensivos, pensábamos en recuperar, más adelantados... ahora somos más mixtos, cuando el portero no puede jugar jugamos segunda jugada. El año pasado era diferente y al final ese cambio para que cale en algunos jugadores ha costado un poquito. Lo hemos entendido, estábamos anclados en ciertas cosas y ahora ha mejorado. Jugar con tres centrales y otro en el medio también nos ponemos más arropados. Todos los que han jugado ahí lo han hecho bien".

Aleñá: "A Aleñá lo había visto con el Barcelona, es muy bueno y tiene muy buen futuro. Lo veo contento y feliz y es un gran jugador".

Guido Rodríguez: "A Guido lo habréis visto más que yo. Primera impresión bien. Es muy buena gente, viene con ilusión. Da un salto importante en su carrera. Ha sido dos veces mejor de México, juega en la selección argentina... creo que esto describe la calidad de Guido. Le damos la bienvenida y estamos contentos con él".

Competencia en el mediocentro: "Para mí los jugadores que están aquí para esa posición son muy buenos. Algunos han hecho una carrera muy buena y Guido va a tener que competir. Estamos todos en el mismo barco y lo bueno es que hay mucha competitividad".

Objetivo: "En ningún momento hemos dejado de pensar que el objetivo es Europa. El club ha hecho un gran esfuerzo en verano y ahora con Guido. El club tiene un proyecto para crecer y nosotros somos fundamentales en eso".

La Copa: "La Copa es una competición que tenemos muy en cuenta. Ni me gusta ni me disgusta el formato. El hecho de tener que jugar en campos de Tercera y Segunda B viene bien a cualquier futbolista para ver dónde está. Para esos clubes también es superimportante que un club de Primera vaya allí".

En-Nesyri: "Si el Sevilla lo ficha va a acertar. Por mis paisanos siempre me alegro. Él tiene cualidades muy buenas. En la selección lo está haciendo bien. Tiene margen de mejora. puedo decir que es un gran jugador y que en el Leganés ha hecho grandes cosas y en el Málaga subiendo del filial. Hubiera preferido ver a En-Nesyri aquí conmigo. Tiene calle, sabe de donde viene, de muy abajo. Es muy humilde, va a rendir bien".