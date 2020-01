Nuevas conversaciones para la salida de Tello

En el Betis las prioridades en este mercado de fichajes están cerradas desde hace una semana, que eran las llegadas de Carles Aleñá y Guido Rodríguez para cubrir las necesidades del equipo en el centro del campo. Sin embargo, los movimientos en las oficinas del club no han cesado.

Haro anunció en la presentación primero de Aleñá y después de Guido que estarán atentos a cualquier oportunidad de mercado que les pudiera cuadrar, pero tampoco se descartan más operaciones en el apartado de salidas. A la marcha de Kaptoum, Ismael y Camarasa, que cambió la Premier por Vitoria, les podría seguir una salida de la que se viene hablando desde hace semanas, la de Cristian Tello.

El Betis no quiere deshacerse del extremo catalán, que tampoco tiene la menor intención de moverse de Sevilla, o al menos no si la oferta no es lo suficientemente buena como para hacerle cambiar de planes. Dos han sido los equipos que más interés han mostrado en hacerse con el jugador catalán, el Celta de Vigo y el Espanyol. Los vigueses propusieron la fórmula de una cesión con opción de compra, pero el Betis se remite a los doce millones de su cláusula, algo que de momento no parecen dispuestos a pagar.

Algo más avanzado parecen los contactos con el Espanyol. El cuadro albiazul, que ha hecho un importante desembolso ya por Raúl de Tomás (20 millones) y por Cabrera (9 millones), quiere contar con el jugador verdiblanco, pero no está dispuesto a pagar lo que pide el Betis. Pese a todo, los pericos están intentando convencer al jugador con la intención de que, una vez obtenido el 'sí' de éste, presione para que el Betis le deje salir. Pero en el club de La Palmera ya han sido claros en este asunto. No dejarán salir a un jugador que consideran muy válido, pese a que no ha tenido todo el protagonismo que cabría esperar.



Se da también la particular circunstancia de que el equipo postor no es otro que el Espanyol, con el que el Betis tuvo que negociar el pasado verano tanto para la salida de Rubi como de Borja Iglesias, dos operaciones que se complicaron por la intransigencia de los dirigentes catalanes. Ahora es el Betis el que no parece dispuesto a facilitarle las cosas al Espanyol, remitiendo a los 12 millones de su cláusula.



El Betis pagó en su día cuatro millones más uno en variables al F.C. Barcelona por el de Sabadell por el 50 por ciento del pase, por lo que en caso de traspaso, el Betis tendría que repartir las ganancias con el conjunto culé, de ahí que los rectores heliopolitanos no bajen de los 12 millones de euros. Entre hoy y mañana están previstas nuevas conversaciones entre las partes para seguir avanzando en la salida del futbolista.