Alfonso: "En el Betis falta gente que figure menos y trabaje más"

El último intento de entrar en el Betis de Alfonso fue de la mano de Rafael Salas, que encabezaba la oposición contra Haro y Catalán en la junta general de accionistas de 2017. En aquella ocasión, Salas, que se acababa de escindir del consejo de administración por discrepancias con el presidente y su mano derecha, presentó una candidatura en la que integraban al exfútbolista como director deportivo.

Ahora, dos años y medio después, el que fuera delantero verdiblanco ha reaparecido para analizar la actualidad del equipo, aprovechando que no pasa por su mejor momento y para dar su particular solución. "Ganar partidos, se llevan varias jornadas sin resultados y confianza, y cuando ves al Betis, un equipo cuyos objetivos pasan por entrar en Europa, con la mosca detrás de la oreja por la clasificación, es normal el malestar de la afición", ha destacado en Cope, donde se ha atrevido a hablar de responsabilidades. "No quiero señalar a nadie porque todo el mundo es consciente de lo ocurrido en los últimos años y con la planificación. Se ha cambiado de entrenador, ha habido discrepancias con jugadores... Ahora solo queda salvar la temporada lo mejor posible. Tienen dos partidos complicados, pero que si se consiguen ganar es un puñetazo en la mesa y podría servir para coger carrerilla y confianza".

Alfonso descarga de toda culpa tanto a jugadores como a técnicos, a los que, eso sí, le pide más contundencia en las áreas. "Los resultados no acompañan y la confianza decrece, los jugadores tienen dudas. La idea de jugar a fútbol la tienen, y los jugadores tienen calidad para sacar el balón. Tienen que ser más contundentes en las áreas, no creo que haya mal equipo y tampoco creo que sea problema de entrenador. Han hechos buenos partidos, pero no han tenido recompensa de cara a portería y eso al final se paga porque enfrente hay buenos equipos. Hay que conseguir una buena racha. Estos dos partidos pueden ser determinante y decisivos para bien y para mal en cuanto al devenir del equipo y del entrenador. Otra cosa es la afición, que no creo que mire ni a los jugadores ni al banquillo porque están cansados de ver que el equipo no arranca".

Sin llegar a nombrarlos, Alfonso responsabiliza indirectamente a los directivos de la marcha del equipo y les echa en cara el trato que le dispensaron a Lorenzo Serra Ferrer. "Está claro que cuando dije que a Lorenzo lo utilizaron para ganar las elecciones era así. Una vez que las habían ganado y no les ha hecho falta lo han quitado de en medio. Al final es lo que hay, solo queda esperar que el equipo gane y quede lo más arriba posible y el año que viene esté peleando por el objetivo venga un director deportivo o un entrenador o quien sea".



Por último, el 'Mago de las botas blancas' insiste en el "caos" en el que, en su opinión, vive el Betis, al que le falta más trabajo y menos postureo. "Si empiezas a tirar del entrenador que has despedido estás reconociendo que te has equivocado. Setién es un buen entrenador y ha cambiado la filosofía de juego del equipo, a veces en exceso, pero tenían una identidad clara. Pero si recurres a él no quedas muy bien. Faltan muchas cosas, gente con conocimientos de fútbol, que figuren menos y trabajen bien. Estos últimos años ha habido demasiados directores deportivos y eso al final es un cúmulo demasiado negativo. Cuando dimos el paso de ayudar al Betis era porque estaba en una situación caótica, y los que lo queríamos dimos un paso al frente a pesar de saber que iba a ser complicado. Ahora solo toca esperar y desear que le vaya bien al equipo esté quien esté".