Sidnei: "Queremos seguir ganando, empezando por el derbi"

Sería, seguramente, uno de los damnificados del posible aplazamiento del derbi y de las siguientes jornadas de LaLiga, pues acaba de recuperar la titularidad, que rubricó con un golazo al Real Madrid. Sidnei Rechel admite que el tema "se ha hablado en el vestuario verdiblanco", pues "se trata de una situación un poco complicada", porque a todos les "gusta el ambiente en los estadios que generan las aficiones", pero deben "respetar las decisiones que se tomen" por parte de instituciones políticas y sanitarias. "No nos preocupa, porque lo que queremos es jugar, aunque nos gustaría que fuera de la manera normal, con la gente en las gradas. Es muy distinto hacerlo sin nadie que vaya al campo para disfrutar; es muy raro competir a puerta cerrada", aclara el protagonista en el programa de la TV oficial 'Todo al verde', donde se sinceró más aún.

"Estamos informados de todo (acerca del coronavirus) por parte de los servicios médicos. Somos conscientes de los cuidados que debemos tener. Es verdad que este parón, de alguna manera, nos acaba molestando a todos, pero tenemos que seguir trabajando y acatar las decisiones que tomen las autoridades. Resulta difícil para nosotros, porque se escuchan muchas cosas. Estamos preparando con normalidad un encuentro tan importante como el derbi. Toda la ciudad, toda la gente, está esperando este momento. Es una pena que esté pasando todo esto, aunque nuestra cabeza está en prepararlo concentrados", apunta Sidnei, que no resta trascendencia al duelo de rivalidad: "Son tres puntos, como todos los encuentros, pero hay muchos temas por detrás. Una victoria puede cambiar muchas cosas; es un partido especial. Yo quiero jugar, aunque la salud y la seguridad están por encima de todo".

El central brasileño reconoce no haberlo pasado bien durante su ostracismo, si bien "lo importante era estar bien para, cuando llegara la oportunidad, aprovecharla y ayudar al equipo. Cuando te pasan cosas así y estás lesionado, no te gusta. Ahora, es el momento de dejar eso atrás y mirar adelante".

Y es que Sidnei rivaliza con otros tres grandes zagueros, más Edgar: "La competencia es buena. Debemos estar preparados. Empecé jugando, llegó una lesión y volví a no jugar. Seguí trabajando, pero tuve otro problema. Ahora, por fin, estoy feliz por encontrarme bien. Hasta ahora, había tenido lesiones, pero más leves y normales. No estuve nunca tanto tiempo sin jugar. Estaba deseando que llegara este día; me vi bien y preparado. Sabemos que la plantilla es muy buena, competitiva. Conocemos la responsabilidad que tenemos de hacerlo bien cuando nos toca jugar".

Sidnei celebró efusivamente su gran gol ante el Madrid, subiéndose a una valla publicitaria para compartir su alegría con el público del Gol Sur. "También me sorprendí, pero fue la alegría del momento. Menos mal que me ayudaron los compañeros, porque por poco me caigo (risas). ¿Rabia? Veníamos de seis partidos sin lograr la victoria. Fue una noche bonita, especial. Sabíamos que ponernos por delante frente al Real Madrid era importante. Protesté por el penalti a Fekir, pero, cuando vi el balón suelto, no me lo pensé", zanjó el brasileño, abrumado por la repercusión: "Cuando acabé, tenía el teléfono lleno de menciones en las redes sociales, mensajes... Lo recordaré toda mi vida. Fue un partido importante ante un rival de prestigio".

Se vanagloria el ex defensor de Deportivo y Espanyol de que le "están saliendo goles bonitos con el Betis", al tiempo que espera cierta continuidad en pos de los objetivos: "Queremos seguir ganando, empezando por el derbi y, luego, por el siguiente partido. No miramos la clasificación. Vamos jornada a jornada; queda mucho, once partidos, por lo que nuestro único pensamiento pasa por ganar todos los que podamos".