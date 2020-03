Pedraza y el Betis: obligados a nada y con ganas de mucho

Alfonso Pedraza ve la luz al final del túnel. De un túnel caprichoso, de eso que ponen a prueba la paciencia; porque el coronavirus ha obligado a parar la competición justo cuando el cordobés empezaba a recuperar después de tres meses de ausencia por culpa de una lesión que mermó el inicio de su etapa como futbolista del Betis. Cedido por el Villarreal, el que fuera campeón de Europa sub 21 el pasado verano junto a Dani Martín, Junior, Fabián y Ceballos, afronta con ilusión un futuro en el que el club y él no están obligados a nada, pero sí con ganas de hacer muchas cosas juntos.

Tal y como informó en su día ESTADIO, Pedraza recaló en el Betis cedido por el Villarreal, en una operación cifrada en algo más de medio millón de euros y en la que los verdiblancos se reservaron una opción de compra por el carrilero zurdo valorada en unos 10 kilos; si bien podría llegar a alcanzar los 14 si se diesen una serie de variables en las temporadas siguientes a ese hipotético fichaje. A día de hoy, club y futbolista no han hablado absolutamente nada ni han comenzado a preparar aún el escenario que ambos se encontrarán el próximo 30 de junio; cuando concluya el año de préstamo que tienen firmado.

Según apuntan a esta redacción fuentes de toda solvencia, esto no quiere decir nada. El Betis ha tenido meses de mucho trabajo con las renovaciones de Sergio Canales, Andrés Guardado y Joaquín Sánchez; las llegadas en el mercado de enero de Carles Aleñá y Guido Rodríguez y las salidas de Ismael Gutiérrez, Wilfrid Kaptoum y Francis Guerrero, además del cambio de aires de Víctor Camarasa (ahora en el Alavés) y del traspaso definitivo de Giovani Lo Celso al Tottenham.

Además, durante todo este tiempo, Pedraza perdió primero la titularidad ante un Álex Moreno por entonces pletórico y luego no ha tenido la oportunidad de recuperar el puesto que ostentó a principios de curso (con el catalán aún en el Rayo) por culpa de esa inoportuna y duradera lesión. En este sentido, el cordobés entiende que no es momento de preguntar al Betis qué planes tiene para él a partir del verano, sino de trabajar para intentar ser importante para Rubi cuando la competición se reanude y ganárselo en el campo. Ahora sólo le preocupa volver y volver bien.

No obstante, desde que llegó, Pedraza ha dejado bien clara su intención de permanecer en el Betis a partir de la próxima temporada. "Mi objetivo principal es que apuesten por mí y quedarme aquí los próximos años. Para mí, es una motivación extra, colectiva e individual, y esperemos que así sea", aseguraba el carrilero en una entrevista concedida a ESTADIO a principios de septiembre.

Alfonso Pedraza, que fue titular en sus seis primeras jornadas de Liga (de la uno a la cinco y en la siete, pues en la seis fue baja por molestias físicas), sólo suma 796 minutos repartidos en 12 encuentros, todos ellos de LaLiga, y aún no se ha estrenado como goleador. El gran beneficiado de su ausencia ha sido Álex Moreno, que accedió al once por méritos propios y mantuvo el puesto pese a su bajón sólo porque no había nadie que le apretara. Eso le ha permitido acumular 25 partidos (dos de ellos de Copa del Rey) y un total de 2.002 minutos en los que hizo un tanto y dio cuatro asistencias.

"Han sido unos meses duros porque nunca me había lesionado y no sabía lo que se sentía... Fueron tres meses apartado del grupo que me han costado, pero lo he llevado bien gracias al vestuario donde hay una gran calidad humana. Al fin volví y no hay mejor vuelta posible que ganar al Real Madrid", contaba el futbolista heliopolitano el pasado lunes en el programa Todo al Verde, de 'BetisTV'.