El nuevo show de Joaquín: "Yo ya no puedo más"

Joaquín se convierte en una abuela: "Yo ya no puedo más"

La crisis del coronavirus tiene a los españoles metidos en casa desde el 16 de marzo. En estos momentos de cuarentena, en los que a veces se hace cuesta arriba pasar tanto tiempo sin salir, cada uno aporta su granito de arena para que sea más llevadero y sacar una sonrisa de vez en cuando.

No faltan los conciertos desde casa, las lecturas de poemas o libros, los 'preguntas y respuestas', los aplausos, cada día más abundantes, o las geniales ideas de algunos deportistas que muestran su día a día más divertido. Y de esto último sabe mucho Joaquín Sánchez.

bailando con una bata y un turbante improvisado, acompañado de las típicas flores de flamenca, ha vuelto a hacer una de las suyas.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joaquin Sanchez (@joaquinarte) el 18 Mar, 2020 a las 1:04 PDT

El capitán del Real Betis Balompié ha decidido volver a pasarse por su Instagram dejando sus dotes de baile a un lado para convertirse, esta vez, en una abuelita que ya está cansada de la cuarentena, a través de uno de los filtros de esta red social.

Durante el vídeo mantiene una conversación con su mujer, que le pregunta: "¿Mañana a qué hora te vas a levantar? ¿Qué vas a hacer cuando te levantes?", a lo que la 'abuelita' Joaquín responde: "M a ñana me voy a levantar a las ocho y media, voy a desayunar y voy a hacer el trabajo de ejercicio que tengo que hacer".

Tras esto su mujer le pregunta qué hará cuando acabe de entrenar, obteniendo por respuesta: "No sé, porque estoy fatal con los nervios". "Pero si estás conmigo", le replica su mujer, a lo que contesta la abuelita Joaquín entre risas: "Sí, pero a ti te aguanto ya tres cuartos de hora, más no. Yo ya no puedo más". Una vez más, Joaquín ha hecho que el humor gane al coronavirus.