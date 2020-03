Guido Rodríguez: coronavirus, Argentina, Ocampos, el derbi, su adaptación...

El jugador del Real Betis Guido Rodríguez, fichaje invernal para el conjunto de Rubi procedente del América de México, cree que LaLiga española se podrá acabar, "seguro que arreglan el calendario". si España y el resto del mundo acaba superando la grave crisis sanitaria que ha generado el coronavirus y que ha paralizado casi todas la competeciones deportivas.

Guido Rodríguez, que acaba de superar la infección de una muela, "me la sacaron y se acabó el problema", está viviendo estos momentos de incertidumbre como casi todos, tratando de asimilarlo y confinado en su casa como recomiendan las autoridades para evitar más contagios. "Es algo que no se puede creer, es algo que nunca pasó. Ha sido una sorpresa para todas las personas y todos los países", ha manifestado en la entrevista que ha concedido a los compañeros de Radio Marca Sevilla, en la que ha abordado otros muchos asuntos.

- Cree que se acabará LaLiga.

Ahora lo principal es la salud de toda la gente, que la pandemia y los contagios estén más controlados. Respecto al fútbol, creo que se acabará arreglando el calendario para que se pueda acabar el campeonato.

- Lo vive aquí junto a su mujer con la familia en Argetina

Las noticias que se dan son las peores, yo estoy aquí con mi mujer y la familia en la distancia se preocupa. Ahora el problema está llegando a Argentina y allí también están preocupados porque están pasando lo mismo que nosotros en las primeras semanas. Con la tecnología se puede estar en contacto, en videollamadas, pero es raro. También tenía ganas de ir con la selección y no ha podido ser.

- Ha sido un cambio brusco y se estaba adaptando

El cambio es una realidad. La forma de jugarse en un país y otro, en un equipo y otro€ El cambio siempre lleva un proceso de adaptación. Ya lo estaba agarrando, pero se ha producido este parón. Tanto yo como mi mujer nos tenemos que acomodar al país y lógicamente eso lleva unos meses.

- La grandes diferencias entre fútbol europeo y el sudamericano

La velocidad es la gran diferencia. También los campos son diferentes y el juego es distinto. Nosotros en México jugábamos por abajo y la idea de cada técnico cambia. Hay que adaptarse al club, al técnico, a los compañeros para saber lo que cada uno va a hacer en su posición.

- Un parón inoportuno tras ganar al Madrid

Después de una victoria a un equipo como el Madrid en nuestra casa, donde nos hacemos fuertes, nos podría haber ayudado al empujón que necesitábamos. Pero no hay que poner excusas y cuando vuelva la Liga debemos estar en la línea en la que estábamos.

- Entrena en solitario siguiendo instrucciones del club

El club nos manda rutinas para hacer. Estamos en permanente contacto con la gente del club que está con nosotros en preparación física, médica y nutricional. Se hace a veces difícil por el espacio, pero lo estamos llevando bastante bien.

- Autocrítico: mucho por mejorar

Soy muy autocrítico y creo que todavía tengo que mucho que mejorar. Quiero adaptarme al ritmo y a la idea del juego, y a los pequeños detalles que después hacen una gran diferencia. Estoy tranquilo y hay que estar serenos para aportar los buenos momentos por los que me trajeron.

- Llego en invierno; no hizo la pretemporada

Obviamente habría sido lo mejor hacer la pretemporada, pero así van los tiempos del fútbol. Yo estaba de vacaciones en Argentina después de acabar el campeonato en México. El equipo ya tenía un ritmo y yo, en cambio, venía parado y tuve que arrancar de nuevo. Pero espero

- De líder a asumir un papel secundario

Yo estaba tranquilo, tenía un nombre y me respetaban en México, y sabía que al venir iba a tener que empezar desde abajo, como en México. Pero quería asumir eso y hacerme un nombre aquí igual que lo logré allí.

- Cree que los resultados llegarán

La idea del míster es para jugar y ser protagonista. El equipo la tiene asimilada, somos los que tenemos la pelota, pero faltaron los resultados. Lo importante es que el equipo se mantuvo junto y creyendo en la idea. Terminó llegando ante un gran rival y si se reanuda los resultados van a seguir llegando.

- Hay mucha calidad en la plantilla

Hay muy buenos jugadores, se ve en los entrenamientos. Willi (William Carvalho) tiene mucha calidad, no pierde un balón en el centro del campo. Pero no quiero dar nombres porque hay muchos buenos futbolistas. En general hay muchos con muchísima calidad. El plantel es muy completo, muy bueno y muy técnico.

- Argentina, lo máximo; Ocampos, amigo

Es una alegría enorme ir a la selección. Todo jugador quiere representar a su país y no hay nada que se compare con representar a la selección argentina. Conozco a Lucas Ocampos, también convocado por Argentina, estuvimos juntos en categorías inferiores en River y tengo contacto con él.

- Gran nivel de exigencia en la selección

Argentina tiene la obligación de ganar cada torneo que juega. En Copa América estuvimos a la altura, perdimos en semifinales, pero el equipo está cogiendo la idea del técnico y tenemos un gran grupo humano. Creo que estaremos 'a full' para poder conseguir logros.

- La pasión de la afición del Betis

Me gusta mucho como se vive el fútbol acá porque es como en Argentina. Eso le gusta a todo jugador. Me encanta como vibran los aficionados, están siempre apoyando y hay un buen equipo para corresponder a la gente.

- El derbi Sevilla-Betis, mejor con público

Me hablaron mucho. Me mostraron vídeos y debe ser terrible, muy lindo. Tenía muchas ganas de vivirlo, pero se tuvo que cortar por fuerzas mayores. También estuvimos a punto de jugarlo sin público y habría sido raro que un un 'clásico' tan pasional se jugara sin público.

- Encantado en la ciudad

Estoy contento. Tenía que arreglar algunas cosas y no he tenido tiempo. Pero la gente es muy amable, con muy buenas vibraciones y todos los jugadores que han estado aquí me han hablado maravillas. Espero poder conocer cuando acabe todo esto. Cuando acabe esto va a estar toda la gente en la calle, seguro.

- Mensaje para sus compatriotas argentinos

Que se queden en su casa como lo estamos haciendo aquí en España. Y que tengan precauciones para que no se vaya expandiendo.