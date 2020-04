Haro y Catalán: "Han sido generosos; tienen calidad deportiva y humana"

Tras anunciarse oficialmente una rebaja salarial en el Real Betis con el que se evita un posible ERTE ante el que se había mostrado contraria la AFE, los principales mandatarios del club heliopolitano, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, han atendido a Betis TV para referirse a éste y otros asuntos de la actualidad verdiblanca.

- ¿Cómo están llevando este confinamiento?

- Haro: "Aquí, confinado y teniendo muchas reuniones multiconferencia, aunque, antes que nada, quiero expresar mis condolencias a aquellas personas que han perdido esos días a seres queridos en condiciones tan extremas y que no han podido casi ni despedirse, así como mandar aliento a todas las personas que están enfermas. Quiero mandar también mi reconocimiento a los sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a todos los que se están poniendo en riesgo para darnos seguridad al resto".

- Catalán: "Nos vamos acostumbrando, después de más de dos semanas, a algo tan poco habitual como este confinamiento, pero estamos consternados ante la magnitud de esta pandemia, que está causando muchos daños, principalmente personales, pues son ya muchos fallecidos en España y el mundo. Estamos también preocupados por nuestros familiares y amigos, así como también por médicos, farmacéuticos y todos los que trabajan duro, mucho más que nosotros"

- ¿Cómo ha sido la negociación para evitar el ERTE?

H: "Estamos en una situación muy compleja, una crisis mundial que afecta, cómo no, negativamente a la economía, a todas las compañías y empresas. También al Betis, sobre todo por la incertidumbre acerca de si se va a reanudar o no el campeonato, sobre el 'ticketing' y otras vías de ingreso, etcétera. Es difícil hablar de dinero cuando tenemos un problema grave de salud, pero debemos ser responsables. El escenario más negativo que podíamos contemplar (que no se reanudara el campeonato) nos llevaba a una situación muy difícil, por lo que había que atenderlo. Pero todos los participantes en las reuniones que hemos mantenido tuvimos altura de miras, poniendo por encima de todo al Betis, a su afición y a sus (430) trabajadores. Sin este acuerdo, habríamos tenido que acogernos a un ERTE, que habría afectado a las personas más vulnerables"

C: "Esta crisis nos está sorprendiendo, pues está yendo a más. Esperemos que no se dé ese peor escenario, ya que no se celebraría un tercio de los partidos, con las consiguiente merma en las taquillas y los ingresos por TV, abonos, esponsorización€ Nos abocaba a una situación muy complicada. Por responsabilidad, tendríamos que haber planteado un ERTE, que habría generado mucha incertidumbre a los trabajadores, a los jugadores. Hemos encontrado esta solución, como una familia. Hemos llegado a un acuerdo los altos directivos y los que más cobran, que nos da seguridad para el futuro".

- Se trata de un 15% si LaLiga no se retoma (a Haro y Catalán no les afecta, pues no tienen sueldo como dirigentes):

H: "Hemos querido protegernos en el peor de los casos, cuando el salario bruto anual se reduciría ese 15%. De haber Liga a puerta cerrada, la reducción sería significativa, aunque no tan importante. Sea cual sea el escenario, el Betis y cualquier empresa sabe que va a tener pérdidas. Para algunos, algo tan importante como la vida, que es lo peor. Hemos buscado soluciones para que el futuro del club sea razonable y sostenible".

- ¿Es la operación de 'ingeniería financiera' que más les ha costado desde su llegada?

C: "Queríamos evitar el ERTE, una situación claramente reflejada en el ordenamiento jurídico para empresas sin otras soluciones. Pero nosotros, con esta magnífica relación que tenemos con los altos ejecutivos, la plantilla y el cuerpo técnico, que integran todos el concepto de proyecto, hemos buscado una vía mejor. Puede que tengamos que jugar en julio o agosto, pero todo el mundo está muy involucrado en volver a dar alegrías a la afición, decirle que vuelve el fútbol, que vuelve el Betis. Por eso, no hemos querido esperar a ver qué pasa".

- ¿Cómo ha sido la predisposición de los jugadores?

H: "Ha habido siempre una predisposición muy buena. Han sido generosos. Esta solución les da a ellos también una certidumbre. Teníamos claro el horizonte, el vector que nos movía. Ha sido relativamente sencillo, porque damos viabilidad al club y certeza a los puestos de trabajo".

C: "Estamos muy contentos con la plantilla y el cuerpo técnico en cuanto a su calidad deportiva, pero también en la humana. La aceptación por parte de Rubi, que ha estado en todas las reuniones con los capitanes, ha sido alta también. No les ha costado ayudar, porque son buenas personas".

- En el Barça la rebaja es del 70%...

H: "Ellos, como otros clubes, se acogen a un 70% de reducción durante el periodo que dure el ERTE. Si es un mes, eso equivaldría a un 5,8% anual, con lo que estamos hablando de que el 15% del Betis es mayor. Si ese ERTE se prolongara más tiempo, estaríamos hablando de otra cosa, pero, aunque respeto lo que haga cada uno en su casa, bajo mi punto de vista, este acuerdo es mejor".

C: "Es importante decir que, más allá de que estábamos ocupados en este acuerdo que nos diera a todos tranquilidad, hemos trabajado mucho en qué puede hacer el Betis para ayudar en este momento no sólo a los béticos, sino al resto de la sociedad en esta crisis sanitaria. Dentro de este acuerdo, hemos convenido que una buena parte va a ir destinada, a través de la Fundación, a proyectos de ayuda sanitaria contra el coronavirus. Estamos recibiendo muchas peticiones, y el Betis va a estar ahí, que es donde creemos que nos pertenece estar".

- Solidaridad y llamadas a los mayores

H: "Es muy emocionante y nos congratula ver cómo recibe la llamada el bético. Se emocionan, se le saltan las lágrimas, también al que llama. Estamos un ratito hablando con ellos, a ver qué necesitan, a acompañarlos. Es un rayito de luz que les entra por el teléfono. El Betis es lo que tiene que hacer, como equipo cercano que ha sido siempre, y en esta situación tan complicada, mucho más".

- ¿Cómo llevan el teletrabajo?

C: "Por supuesto, la actividad no es la misma que cuando estábamos todos en el club trabajando, pero sí muy alta en lo referente a 'scouting', secretaría técnica, relación con agentes, contactos€ Todo el mundo está en casa, pero hiperconectado, a falta de reuniones personales. También en el departamento de markenting, en el social, la Fundación (que está ahora a tope, con muchas opciones de ayudar). Por eso, no queríamos un ERTE, sino tenerlos a todos activos, muy cercanos a la sociedad. Que el Betis siga vivo, lo que nos va a permitir este acuerdo de estabilidad y continuidad".

- El bético, pendiente del año que viene.

H: "El Betis, desde el primer día en que se decretó el Estado de Alarma, está teletrabajando. Nuestro departamento de IT es la envidia de todos los clubes. Tenemos más de 150 licencias de Microsoft Team, que nos permite hacer muchísimas videoconferencias a la vez, a través de varias herramientas como Zoom, para seguir trabajando y reuniéndonos. Nos esforzamos como antes, aunque con la limitación de la proximidad, que también se echa de menos. Hay otras labores de atención al socio y los partidos, claro. Acabas viendo los partidos en la Play que juega tu hijo, pero ya nos queda menos para volver a disfrutar todos en el campo".

- El futuro de LaLiga, en el aire.

C: "Nosotros, por supuesto, vemos que es una situación muy compleja. Se están dando los pasos necesarios, como posponer la Eurocopa a 2021 y dar prioridad a que acaben las Ligas. Tenemos mucha ilusión por jugar los once partidos que quedan. No hay que ocultar que no estamos contentos con la temporada. Comenzamos con ciertos problemas que, por suerte, se pudieron resolver. Esperemos que entre abril y mayo consigamos dominar a este virus. Los jugadores también tienen muchas ganas de fútbol. Sabemos que la afición y el público recibirá el regreso con ilusión y ganas. Queremos terminar la competición y volver a la mayor normalidad posible".

H: "Hay muchas incógnitas por resolver y tenemos que trabajar, pero estamos todos en la línea de que, una vez que se asegure la salud, empezar. Contamos con protocolos para la vuelta, pero, hasta que no consigamos doblegar la famosa curva, no nos planteamos nada".