Alfonso: "Teníamos un grandísimo proyecto para el Betis"

Alfonso Pérez, mítico delantero del Betis, con el que disputó 152 partidos y anotó 57 goles, ha pasado por el podcast de 'La Tertulia Comegambas' para recordar su carrera en el Betis y, también, para analizar el panorama deportivo e institucional de la entidad verdiblanca, dejando interesantes reflexiones que han sido recogidas por informafutbol.com.

Acerca de su inclusión en la carrera electoral que pugnó con Haro y Catalán, dijo que todo "vino a raíz de la situación del Betis". "Yo no conocía a Rafael Salas de nada, pero vino a Mallorca y estuvimos reunidos hasta en tres ocasiones. Me dijo que el Betis estaba en una malísima situación y necesitaba un cambio y que yo le ayudara para hacer un buen proyecto. Teníamos un grandísimo proyecto, con gente muy seria que me transmitieron buenas vibraciones. Si hubiéramos sabido que Serra estaría, no nos hubiéramos presentado, pero nos obligaban las circunstancias. Yo dije que lo iban a utilizar para poder ganar y, efectivamente, el tiempo me dio la razón".

El madrileño aprovechó la ocasión para mostrar su disconformidad con el trato recibido. "Hay dos cosas que me molestaron mucho. Después de dar el paso para ayudar de alguna forma, cómo se nos trató. Sobre todo, a mí, que humildemente he sido un emblema del Betis y creo que no fui tratado como tal. En cualquier otro equipo del mundo, un perfil como Alfonso estaría trabajando en el Betis. No lo digo por suplicar un trabajo porque hoy por hoy estoy muy desvinculado y no tengo la intención de ir. No es mi estilo llamar a cada dirigente o presidente. Sí es verdad que cualquier jugador del perfil de Alfonso debería estar ahí, aunque fuera como imagen. Creo que eso da prestigio", consideró.

Ahora bien, no se quiso mojar en cuanto a Haro y Catalán: "No lo voy a valorar. Habrán hecho cosas buenas y malas. El tiempo al final te da o quita la razón y ahí estarán mientras los accionistas quieran".

Por otro lado, ante una posible candidatura junto a Serra, indicó que: "No me lo he planteado. Primero porque no creo que surja y segundo por ética, porque tendría que consultarlo con Rafael Salas porque mi compromiso es con él. Si todo fuese hacia adelante, tendría que ver qué tendría que hacer".