El futuro de Camarasa, 'bloqueado' a la espera de la decisión de la FIFA

Entre las muchas incógnitas que siguen sin resolverse por la pandemia de coronavirus se encuentra la de la situación de los cedidos. En el caso del Betis, salvo Ismael, que seguirá vinculado al Alavés hasta junio de 2020, el resto termina contrato. Tal es el caso de Sanabria, Camarasa, Francis, Kaptoum, Aitor Ruibal o Juanjo Narváez. En algunos casos, sus contratos están condicionados, como los de Francis y Kaptoum, que en caso de lograr el ascenso seguirán en el Almería, pero otros están obligados a regresar, ya sea porque sus clubes no están dispuestos a hacer frente a sus opciones de compra, ya sea porque no la tienen.

En cualquier caso, si FIFA no decide lo contrario y se aplica una moratoria, el próximo 30 de junio tendrían que volver al Betis aunque las respectivas competiciones en las que estuvieran participando siguieran su marcha. En cualquier caso, el Betis no podría inscribirlos hasta que no se abriera el mercado, algo que no se prevé hasta que no finalicen los torneos.

Con todo esto, en el Betis se encuentran maniatados, sin poder resolver algunas situaciones concretas como la de Camarasa. El centrocampista de Meliana está siendo una pieza importante en el Alavés de Asier Garitano, con el que ha jugado siete partidos desde que llegó en enero y tan sólo se ha perdido uno. En Mendizorroza, el jugador, que se pasó prácticamente inédito la primera parte de la temporada en el Crystal Palace, ha recuperado su mejor versión y allí ya piensan en alargar su compromiso, tal y como asegura AS.

Al margen de los problemas que pudieran derivarse de un acuerdo entre las partes en lo que a lo económico se refiere o a la fórmula -cesión o traspaso-, también se plantea el problema propio derivado de la situación actual. La primera incógnita que surge en estos momentos es si en Vitoria podrán usar al jugador en los últimos encuentros de la temporada que queda por completarse si esta se alarga más allá del 30 de junio como se prevé.

De solucionarse esta situación, restaría por decidir otro asunto de vital importancia. El Betis considera a Camarasa uno de sus activos más importantes, junto a Sanabria, entre los jugadores cedidos y del que espera amortizar parte de los 11 millones que le costó su fichaje (ocho millones en un primer pago por el 80 por ciento de su pase, más tres en los que el Betis valoró a Sergio León, al que traspasó al conjunto granota a cambio de ese porcentaje). Pero, el Alavés no suele invertir mucho dinero, por lo que optaría o bien por solicitar una ampliación de la cesión o bien por un traspaso a la baja, algo a lo que el Betis no pareec muy dispuesto.

Sea como fuere, cualquier movimiento queda a la espera de lo que decida la FIFA sobre los cedidos, algo que condicionará en buena medida la próxima ventana de transferencias.