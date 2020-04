Las vías del Betis con Pedraza

El presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro, ha dejado claro recientemente que la comisión deportiva del club verdiblanco se encuentra enfrascada de lleno en la planificación de la próxima temporada, trabajando en la elaboración de las 'short lists' para las diferentes posiciones a reforzar.

Así, entre las tareas del área que coordina Alexis Trujillo, con Jesús Sánchez y Ángel Luis Catalina como principales apoyos, está la de potenciar los laterales, siendo el izquierdo, a priori, el que menos prioridad exige. En Heliópolis están bastante contentos con el rendimiento ofrecido por Álex Moreno, con contrato hasta el 30 de junio de 2024, a lo largo de su primera temporada como verdiblanco.

Con todo paralizado con motivo del Estado de Alarma impuesto por el Gobierno como consecuencia del coronavirus, algo más de dudas hay con el otro inquilino del lateral zurdo en el Benito Villamarín. Se trata del cordobés Alfonso Pedraza, quien arribó al Betis el pasado verano en préstamo con una opción de compra no obligatoria que oscila entre los diez y los 14 millones de euros en base a objetivos. Y es que ahora son varias las vías o alternativas que se le presentan al Betis con el futbolista, de 24 años, a quien una inoportuna lesión en Mallorca, donde el Betis ganó, y el frenazo por el Covid-19, justo cuando volvía, colaborando en el tramo final de la remontada ante el Real Madrid, han complicado aún más un año irregular en el que el juego del Betis ni el suyo han sido suficientes para ganarse la continuidad en el Benito Villamarín.

Los cantos de sirena procedentes de la Premier y la Bundesliga por Álex Moreno, sin embargo, invitan a ser cautelosos en el Betis con Pedraza, por el que, tal y como ha podido confirmar ED, aún no se ha realizado ningún movimiento en ninguna de las direcciones y quien, además, debe reajustar las fechas de las cláusulas de su contrato al nuevo calendario de la temporada, una vez que ésta se reanude.

Es decir, que el cordobés ha ganado tiempo y que ahora dispondrá de once jornadas en las que intentar ganarse de nuevo la confianza de un Betis que, tal y como no descartan las fuentes consultadas por ED, pudiera renegociar a la baja su continuidad, una vez que no se ejecutara la opción de compra actual. Algo que, por otro lado, se antojará habitual por todos en el incierto mercado de fichajes que se avecina en Europa.

Campeón de Europa sub 19 y sub 21 con España, Pedraza afrontaría, además, su último año de contrato con el Villarreal, club al que pertenece. Un detalle que aumenta ligeramente su cotización en un mercado devaluado en el que mantiene cartel, a pesar de no haber sido éste su mejor año como profesional.

Con el Benfica como uno de los clubes más interesados, el cordobés, a poco más de una hora de distancia de su localidad natal, se encuentra muy feliz en Heliópolis, donde está comprometido con la causa bética.

Una serie de factores tanto personales como deportivos que le hacen apostar por el Betis tanto en la esperada reanudación de la temporada como en un futuro más a largo plazo, lo que no dependerá exclusivamente de él. Mientras tanto, en Heliópolis prefieren no dar ningún paso en falso, estando pendiente también de otros frentes como el futuro del exbético Junior en el Barça, un retorno que desde fuera ven muy complicado.