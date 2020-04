Joaquín está "preocupado", pero entiende que la LaLiga "arranque como sea"

"Echo mucho de menos en estas fechas estar en Sevilla, en la calle", confesaba Joaquín Sánchez en 'Deportes Cuatro', donde tuvo tiempo para bromear, pese a la seriedad del momento por el que atraviesan todos los españoles: "El Betis nos ha facilitado todos los medios para entrenarnos, pero yo lo pedí el último y me han mandado sólo dos conos. ¿Cómo llevo el confinamiento? Mi mujer me va a matar, porque puse el lavavajillas con los cuchillos hacia arriba y dice que le voy a cortar las venas". 'Jugones' (laSexta) para analizar en ambas cadenas su día a día en esta cuarentena obligada por el Covid-19.

"Son días de un cacao importante en la cabeza. No poder ver a mis padres, no poder abrazarlos, no poder ver a mis hermanos... Intento cambiar la cara por mis hijas. Sabes de amigos que han perdido familiares y están pasando el virus. Lo que tenemos en la cabeza todos es que se pare esto, que se controle y dejen de morir personas que han dedicado toda su vida a trabajar y a tener una vejez feliz, y no han podido. Esta crisis va a suponer un impacto económico brutal, y sé perfectamente que hay gente pasándolo mal. Sufro mucho a la hora que dan los números de fallecidos y ves a las personas que no pueden despedirse de sus familiares. Lo que quiero es que, lo antes posible y dentro de lo que cabe, se vuelva a la normalidad", apunta el portuense, que se vanagloria de la solidaridad del pueblo español: "Sabíamos que teníamos que arrimar el hombro. En eso, el Betis ha demostrado ser una familia. El fútbol por supuesto que se echa de menos, pero ahora mismo no es lo más importante. Tenemos que acatar las normas, ayudar, arrimar el hombro y estar con la gente necesitada. España, en ese aspecto, se merece un diez".

Por último, el '17' expresó su deseo inmediato: "¿Ganas de volver a jugar? De uno a mil, mil, si no más. Hay muchas dudas, pero creo que se van a poner todos los medios para que pueda terminar esta Liga. No ya por el impacto económico, sino por todo lo que conlleva cancelar una competición profesional como ésta. La preocupación la tienes. No por contagiarte tú, sino porque lo contagies. Jugar sin público es muy desagradable, pero entiendo que se arranque como sea".