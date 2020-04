Setién 'se llevaría' a Joaquín al Barça

"Seguro que algún jugador del Betis podría jugar en este Barcelona", decía la madrugada del viernes el técnico azulgrana en una entrevista en El Larguero, y cuando lo decía no tenía en mente ni a Loren, al que ya quiso el conjunto culé el pasado mes de enero, ni a Fekir ni a Canales. El jugador al que se llevaría el cántabro a su equipo sería Joaquín. "Sí, echo de menos a Joaquín, es un chaval extraordinario, nos vendría bien en muchas cosas".

Esta palabras del míster azulgrana ponen de manifiesto la importancia de un jugador como el portuense y su influencia más allá de lo deportivo. Su capacidad de liderazgo, su saber estar, su experiencia y su calidad superan con creces esa otra faceta en la que sólo se fijan unos pocos, la de showman, y que él ha sabido combinar como nadie para convertirse en uno de los jugadores más importantes de la historia del Betis y uno de los referentes también de LaLiga.

Pero la de Joaquín no fue la única referencia de la noche de Setién al que fue su último equipo antes de llegar a Barcelona. El santanderino comparó sus inicios en el conjunto verdiblanco con lo que ha vivido en el Barça. "Llegamos y el estilo siempre ha sido el mismo pero hay cosas que han variado con relación a otros entrenadores. Cada uno tiene sus matices. Valverde ha hecho las cosas muy bien pero hemos cambiado algunas cosas, como ir a robar con más intensidad. En el Betis al principio también tuvimos dificultades. Hay jugadores que han llegado hace un año que no tenían ese estilo", apuntaba Setién, que vería "lógico" que en caso de no reanudarse la competición su equipo se proclamase campeón, algo que tendría que agradecer al Betis y al gol que Tello le marcó en la última jornada al Real Madrid y que permitió al Barça auparse al liderato. "Lo lógico, siguiendo ese planteamiento, sería que el Barça fuese campeón. A mí me gustaría terminar y no ser campeón así, pero si hay que terminar es lógico que sea así. Hay que tomar una decisión en este sentido para que no haya un vacío. Si tiene que ser así, será así".