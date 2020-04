El once de compañeros que más han marcado a Borja Iglesias

En esta época de confinamiento son muchos los jugadores que están concediendo entrevistas virtuales para llenar el vacío de fútbol que nos ha dejado el coronavirus. Uno de ellos ha sido Borja Iglesias.

El delantero del Betis fue entrevistado por el periodista Alberto Edjogo, que le dio la oportunidad al 'panda' de elegir a su once favorito. En esta ocasión, Borja Iglesias optó por alinear a los once compañeros que más le han marcado en su trayectoria deportiva.

En ese once el atacante incluyó a sus compañeros William Carvalho y Nabil Fekir. Del jugador portugués afirmó: "Me parece buenísimo, disfruto un montón viéndole cada día y me parece tremendo".

La posición del centrocampista del Betis siempre ha sido objetivo de debate, pues muchos piensan que debería jugar un poco más adelantado. Ante esto, Borja Iglesias lo tiene claro: "Cuanta más libertad le des mejor. Los días en los que volvió de la lesión y entrenó un poquito por delante Es escandoloso, es buenísimo".

El jugador gallego también se deshizo en elogios a Nabil Fekir: "A nivel técnico es de lo más exquisito que he visto. De los que más me han sorprendido entrenando en el dìa a día. Ya no es solo la calidad que tiene, sino la sensación de que lo hace natural y no le requiere nigún tipo de esfuerzo. Es talento puro".

Incluyendo a los dos jugadores béticos, el resto del once está compuesto por: Cristian Álvarez, Kevin Vázquez, Mikel González, Mario Hermoso, Ángel Martínez, Sergi Darder, Isco, Toquero y Sergio García.