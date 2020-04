Digard, sobre su deseo de salir de fiesta con Joaquín y una curiosa anécdota

Es muy probable que el nombre de Didier Digard ya haya desparecido por completo del recuerdo de los aficionados béticos. El jugador francés llegó al Benito Villamarín en verano de 2015 y pasó completamente desapercibido. Sólo disputó 10 partidos y nunca llegó a contar ni para Pepe Mel ni para Juan Merino, los dos técnicos que tuvo el Betis en la 2015-16.

Digard tuvo que retirarse de los terrenos de juego con 31 años debido a una grave lesión de rodilla que ya le lastró en su paso por el Betis. Tras una breve etapa en Osasuna y en el Lorca, el francés colgó las botas y actualmente ejerce como entrenador en las categorías inferiores del Niza, club en el que mostró su mejor nivel.

Ahora, tras varios meses sin tener noticias sobre él, Digard concedió una entrevista para L'Équipe en la que sorprendió con una curiosa declaración que involucra al actual capitán del Betis, Joaquín Sánchez: "Lo que de verdad me gustaría, sería salir una noche de juerga con Joaquín y Souley Diawara (Jugador con el que coincidió en el Niza). No sé bien en qué idioma se hablarían, pero estoy seguro de que se entenderían bien".

Digard definió a Joaquín como "El jugador más gracioso con el que ha coincidido", y además, contó una curiosa anécdota que le sorprendió mucho: "Jamás lo vi poner mala cara. Con la edad que tiene, se siente que no está para nada desgastado, siempre está dispuesto para animar a la gente. Le gusta la fiesta y sabe hacerla. Es el único tío al que he visto usar su vaso de cerveza como cenicero y luego, beberse esa cerveza como si nada. Hasta que no lo ves de cerca, no te das cuenta lo que representa en Sevilla".