Guido Rodríguez, sobre su adaptación, sus ganas de 'revancha', la serie que recomienda en esta cuarentena...

La sociedad, y por consiguiente, el fútbol, parece que comienza a ver la luz. Ni mucho menos se puede hablar en pasado de la COVID-19, pero, con cautela, sí se puede comenzar a conjugar algún verbo en tiempo futuro: la Liga volverá, se calcula, en junio... Esa es la fecha que se baraja, siempre que las autoridades sanitarias den su permiso, una posible vuelta para la que cuentan los días el Betis, que se marchó al parón tras ganar al Real Madrid y encarando un derbi, y Guido Rodríguez, flamante refuerzo invernal, al que esta cuarentena ha interrumpido su plena adaptación a su nuevo equipo y a la Liga. El argentino, de esta cuestión, y muchas más, habló para los medios oficiales verdiblancos.

Sobre el parón: "La verdad es que esto se está alargando mucho para todos. Era una semana, luego dos... vamos por la sexta, pero esto es un tema que está sobrepasando al mundo entero y poco a poco iremos terminando el confinamiento y poco a poco iremos saliendo teniendo cuidado".

Acerca del posible regreso liguero: "Leí en el grupo que tenemos que hay un plan para ir reiniciando los entrenamientos, pero no sabes muy bien lo que va a pasar porque se leen y escuchas cosas distintas y yo no sabes qué creer. Dices, 'bueno, estoy entrenando en casa, pero para cuánto tiempo. Si vamos a volver en una semana, en un mes, en dos o si no se va a poder terminar la temporada. Ha tocado así y hay que tener fortaleza mental".

Sin apenas descanso entre América y el Betis: "Yo había terminado la temporada en México, a finales de diciembre jugamos el último partido y estuve en Argentina de vacaciones dos semanas antes de venir acá. Estuve dos semanas parados, no paraba desde julio, y me sumé a un grupo que tenía un ritmo mucho más alto que el que tenía yo. Venía de un buen año de carga de partidos y cuando recién estaba agarrando el ritmo acá llegó este parón. Estamos bien de salud, toda mi familia en Argentina, también está confinada pero también está bien y eso es lo único importante. Nadie pensó que llegaríamos a esto. Hay países que reaccionaron antes, como en Argentina".

Cómo le viene este parón: "Yo siempre trato de ver lo positivo. Estoy trabajando mucho para no caerme físicamente para cuando volvamos y estar lo mejor posible. Tengo que meterme en el grupo, agarrar el ritmo de la Liga española, me vendría bien hacer una pretemporada, estar centrado unas semanas no sólo en lo físico, también en el juego y en lo que quiere el míster".

Los elogios de Pezzella en Radio Betis: "Un saludo a Germán, creo que habló de más... (risas). Fuimos compañeros en las inferiores y en la reserva, algunos partidos en la primera de River Plate y ahora en la selección. Germán dejó buen recuerdo aquí, en el que fue su primer paso en el fútbol fuera de Argentina y eso marca mucho. Tiene mucho cariño por el Betis. Antes de venir acá le pregunté y me habló muy bien del club y de la ciudad.

Cariño de la afición: "Cuando llegué ya sentí cómo se vive el fútbol acá, la pasión con la que lo siente la afición del Betis. A mí, como argentino, me gusta mucho eso. Allá es parecido. Es muy lindo que me paren por la calle o en el supermercado y me animen. Mi debut fue muy lindo, llevaba sólo cuatro o cinco días y me tocó jugar y por suerte ganamos. Me sorprendió el ambiente, no sabía que cantaban y animaban de esa manera los aficionados de acá y eso me sorprendió gratamente.

Diferencias que encuentra en el fútbol español: "Siempre hay diferencias de una liga a otra. Acá se enseña desde inferiores, desde muy chico. En Suramerica no se atiende tan temprano lo técnico, el pase, el control de balón... aunque hay clubes como River que sí lo intentan. Pero acá es moneda común, lo hacen todos los equipos".

Se marchó al parón tras unos buenos minutos ante el Real Madrid, último partido: "Me parece que el equipo ese partido lo hizo muy bien, y también, eso ayuda. Cuando las cosas colectivamente salen bien, las individualidades también pueden aparecer mejor. Sabía lo que tenía que hacer al entrar, tratar de dar equilibrio. Por un lado, es difícil entrar y agarrar el partido, pero por otro, entras fresco, y esos 30' o 25' que tienes, debes hacerlo al máximo. Eso quise, ayudar a la defensa y salir hacia arriba y gracias a Dios se pudo dar el gol".

Necesidad de partidos para coger el ritmo: "Es lo más importante, por más entrenamientos o pretemporadas que hagas, lo que te termina de dar el ritmo es un partido detrás de otro, el mejor entrenamiento para agarrar el ritmo de verdad de la Liga. Si, como parece, se van a jugar muchos partidos en pocos días, me parece que va a haber opción para que jueguen todos. Tenemos un equipo con grandes jugadores y que puede dar una buena segunda parte de lo que queda de temporada.

Se le ve con menos libertad para subir al ataque: "Puede ser, me parece que es todo muy reciente. Debo ir sintiéndome cómodo con el equipo y luego ir soltándome y pisar una parte más arriba del campo, depende también del rival. En México había partidos que aparecía para patear, pero otros que no, acá me parece que puede ser lo mismo. Influye cómo sea el partido y lo que necesita el equipo.

Cómo lleva la adaptación con los compañeros: "No sé si nombrar a uno en especial porque me trataron todos muy bien. Toda la gente del club y el vestuario me recibió muy bien. Al segundo y el tercer día me sentía muy cómodo, si bien debo seguir conociéndolos, pero me sentía muy cómodo y eso es importante, habla de la calidad humana que hay dentro.

Con quién comparte el mate: "Igual hay algún que otro que toma mate. Sergio Canales, Joel, Barragán, pero el que más toma es Canales"

Su tiempo libre en la cuarentena: "Acabo de terminar el libro de Kobe Bryant, un apasionado del deporte que hacía, muy recomendable todo lo que hacía para seguir siendo el mejor y superarse. Luego, comencé una serie que nos habían recomendado a mi mujer y a mí: 'This is us'. Muy buenam. Va de una familia y cuenta la parte de cuando eran chicos y ahora más grande. Es una serie diferente a lo normal, son cosas que nos pasan a todos y está muy bien contada".