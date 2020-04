Edu, ahora agente, sobre Emerson: "Será importante en el fútbol español"

Seis años hace que el exverdiblanco Edu colgara las botas, abriéndose una nueva etapa en su vida. "Después de dejar el fútbol, monté una empresa con un amigo. Ahora se ha juntado Fabio Aurelio (cuñado del brasileño y ex del Valencia y el Liverpool). Lo estamos haciendo bien, sigo metido en lo que más me gusta y trabajando con muchos jugadores jóvenes. Intento hacer un trabajo diferente, de calidad, no de cantidad, dando la atención que estos jugadores necesitan. Principalmente, humana. El fútbol es muy dificil. Si pasa algo, que esté preparado para enfrentarse a la dificultad", señaló el brasileño a los medios oficiales del Betis en un directo vía Instagram a preguntas de los aficionados.

Por ello, por ser brasileño, ex jugador del Betis y, ahora, por su condición de representante, la voz de Edu es de las más cualificadas para hablar de uno de los nombres de la temporada en el el Betis: su compatriota Emerson. "Tiene un poderío fisico tremendo. Es normal que al principio le costara adaptarse. Pero tenía claro que por las condiciones que tiene, es un jugador que da mucho, seguirá dando y hará a la afición contenta. Tiene unas condiciones muy buenas, sobre todo, físicamente. Es fuerte y cuando empezara a asociarse, iba a ser mejor. Será un jugador importante en el futbol español y ojalá pueda ayudarnos a la selección brasileña", indica Edu.

Acerca de su agencia, añade que: "Intentamos hacer un trabajo diferente. Cogemos chavales que tienen problemas, unos más que otros. Hay que abordar cada uno de una forma diferente. La parte psicológica es importante y trabajamos mucho esa faceta. Queremos que sean felices que logren sus objetivos. Estamos llegando a Europa. Tenemos un chaval en Real Madrid (Rodrigo), otro en Roma, Rusia. Estamos creciendo con mucha seguridad".

Por ello, aspira a tener pronto en el Betis a algún futbolista que represente. "Ojalá. Me haría muy feliz tener a un jugador en el Betis. Conozco la casa, sé cómo es la afición, empuja... son valores a indicar a un futbolista. Ojalá tengamos pronto a uno y asi estaré en Sevilla más", manifiesta el de Jaú.

Edu, que acaba de ser padre por tercera vez, manda ánimos desde Brasil, sin olvidar el cariño que aún sigue recibiendo de la afición del Betis. "Todos estamos sufriendo esta situación. Estoy viviendo los últimos 30 o 40 días en casa, sin salir, y pidiendo a Dios que se solucione lo antes posible y tengamos una vida con normalidad. Desde aquí me gustaría saludar a toda mi afición. Cuando estoy en Sevilla, aunque las generaciones van cambiando, siento el calor y el afecto de la gente. Me llena el corazón de alegría. Espero que disfruten, será buena señal y yo seguiré disfrutando. Espero estar pronto con vosotros".

Por otro lado, del Betis actual, Edu evita pronunciarse con quién se identifica, aunque no duda en señalar que hay muchos jugadores con los que se entendería en el campo. "Los buenos futbolistas se entienden a la perfección, Cuando se tiene calidad, no hay problemas. Con Fekir, Canales, Joaquín... todos son técnicos. Si estuviera jugando ahora, me entendería con ellos", apunta, dejando palabras de cariño hacia un viejo rockero verdiblanco: "Joaquín sigue marcando diferencias. Ahora, con los años, tácticamente ha credido. Con él no hablo siempre, pero siempre que estoy en Sevilla comemos. El últimos partido que anotó los tres goles, me regaló su camiseta. Con nosotros fue fundamental, nos ayudaba a ganar muchos partidos con sus jugadas".

Por último, siempre que haya competición, confía en que el Betis acabe lo más arriba posible: "Es muy complicado saber cómo van a volver. El problema está todavía. Hay que volver en las mejores condiciones físicas. Es complicado. Todos los equipos tendrán esa duda. El Betis es buen euipo y ojalá logre hacer buenos partidos y quedar arriba".