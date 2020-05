Mizzian, del judo a ir por un sueño en el Betis

El parón por el coronavirus no ha privado a los medios de comunicación de hacer su trabajo. Eso sí, los domicilios se han convertido en improvisadas salas de prensa y mediante videoconferencias las entrevistas continúan sucediéndose, como la realizada por el programa melillense 'La Pachanga' a uno de sus vecinos: el bético Mizzian.

"Vivo solo en Sevilla. Mi familia está en Melilla, pero tengo mi rutina. Hago ejercicio, juego a la Play, hablo con mis padres, amigos, hago la comida, limpio la casa... lo que es un hombre de provecho", bromea el delantero verdiblanco, una de las caras nuevas de esta temporada, y autor de doce goles.

Durante la entrevista, compartida también con su paisano y antiguo compañero en el Rusadir, Ussamma, actualmente en el Cádiz DH Juvenil, Mizzian repasó sus inicios: "De pequeño estaba apuntado a judo, con 7 años, y un día en el colegio, jugando al fútbol, me vio mi profesor de Educación Física. Me dijo que jugaba bien y que me apuntara al equipo de fútbol. Mi madre, al principio, no quería, pero un día decidí por mi cuenta apuntarme y empecé en la UD Melilla benjamín. Al cabo de un año empecé en el Rusadir, con 8 o 9 años".

Su espectacular inicio de temporada pasada en DH Juvenil le llevó, incluso, a firmar por el Real Madrid. "El Melilla se afilió al Rusadir y me llamaron en verano. Fue la mejor decisión. Mejoré mi rendimiento, tenía una dieta, bajé mucho de peso y estaba como una moto. Empecé la temporada como un avión en DH Juvenil", recuerda el punta bético, que se marchó al conjunto merengue en diciembre, recalando en el Betis el pasado verano, donde continúa persiguiendo su sueño de llegar a la élite.

"A día de hoy trabajo en el filial. Si me dan la oportunidad en el primer equipo, la aprovecharé. Estuve una semana entrenando, la semana de Mallorca, y fue un orgullo. No pudo ser, pero ya estoy ahí. Seguiré luchando", declara este apasionado del fútbol playa, deporte del que es internacional sub 21 con la selección española.