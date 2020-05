Javi García recuerda los dos años de Setién en el Betis

Campeón de la Premier League y de la Copa de la Liga en 2014 con el Manchester City, el bético Javi García ha concedido una entrevista a los medios oficiales del club inglés en la que ha repasado su etapa en la Premier y su posterior experiencia en Rusia y el Betis, destacando los dos primeros años, en los que coincidió con Setién.

"Si pienso en mi etapa en el City, lo primero que me viene a la cabeza es la Premier que ganamos", recuerda el futbolista verdiblanco, que pasó dos temporadas en el conjunto inglés, del que salió para marcharse al Zenit de San Petersburgo y de ahí al Betis. "Quería cambiar de aires, tenía varias opciones y entre ellas dos de España. La del Betis es la que más me llamó la atención. Estaban armando un gran proyecto, querían hacer algo grande", explica.

En su primera temporada como verdiblanco, terminó sexto en Liga y alcanzó la semifinal de la Copa del Rey, con una notable actuación en Europa League. "El primer año especialmente fue muy bueno. En el segundo no llegamos al final tan frescos al estar en tres competiciones, pero la gente aquí lo vive de otra manera. Los dos años con Quique fueron muy buenos".

Canterano del Real Madrid, con el que sumó 32 partidos, fue traspasado al Benfica en 2009, y tres años después, al City. El verano de 2014 emprendió la aventura en el Zenit de San Petersburgo, donde sumó a su palmarés un título de Liga (2015), uno de Copa (2016) y dos Supercopas. "Tengo un gran recuerdo de mis años en Rusia", comenta Javi. "El principio siempre es incierto, pero yo tenía dos compañeros que habían jugado en el Benfica conmigo, Ezequiel Garay y Axel Witsel, pude hablar bastante con ellos y me dijeron que la ciudad era espectacular. Fueron tres años fantásticos y la ciudad personalmente, a mí y a mi esposa nos encantó. La gente es mucho de salir a la calle, a pesar de la temperatura hay mucha vida".

Finalmente, sobre el fútbol ruso Javi considera que "es muy competitivo. Quizá el público no se da cuenta por la poca repercusión que tiene fuera de Rusia, porque no se televisan los partidos. Los jugadores son muy buenos técnicamente, especialmente los jóvenes. Me impresionaban los que subían del equipo B a entrenar con nosotros. Se trabaja muy bien la cantera como se vio en el último Mundial. Es cierto que luego en Europa se necesita algo más, pero creo que el parón de la liga en invierno, durante diciembre y enero, no favorece para nada a los equipos rusos".