Chaguinha, camino de Sevilla, ya se ha despedido del Benfica

El parón por el coronavirus no ha detenido la actividad en la planta noble del Real Betis Futsal, que ya prepara su proyecto de la próxima temporada en la Primera división del fútbol sala nacional. Un plantel que contará con el ala diestro brasileño del Benfica Bruno Rocha 'Chaguinha', que ya acumula experiencia en el campeonato español tras haber pasado al inicio de su carrera por el Tien21 de Pinto, el Benicarló y el Santiago Futsal.



El brasileño, de 31 años, ha militado las últimas seis temporadas en el Benfica portugués, del que este lunes se ha despedido en un paso más hacia el anuncio verdiblanco de su fichaje.



"El Benfica es un club que siempre juega para ganar todo. Siento las derrotas, pero me siento muy orgulloso y honrado con los títulos que he ganado con esta camiseta. Nunca me olvidaré de la afición y de la familia que he creado dentro del club", dijo.



El club lisboeta, por su parte, le ha agradecido su aportación en sus redes sociales con este vídeo: