Rubi, sobre el derbi y el estado de Joel, Canales, Joaquín...

Rubi, técnico del Real Betis, ha tratado numerosas cuestiones más allá de las palabras de Loren sobre el derbi ante el Sevilla. Así, durante la rueda de prensa telemático con los medios de comunicación, el míster heliopolitano también ha analizado cómo afectará especialmente este parón a Joaquín, que ya admitió que le estaba costando hace unos días. "Los parones no le ayudan y si ha estado dos meses en una situación que le cuesta hacer otras cosas que hace... pero le he visto mucho mejor de lo que me esperaba. La alegría no la pierde, está encantado de volver a corto plazo. Pero a él lo vamos a ir dosificando en la carga para cuando se vuelva a competir pueda estar al máximo nivel. Lo que estamos trabajando es para competir un mes. Vamos a trabajar con cada caso y Joaquín es un caso especial", ha explicado.

En cuanto al derbi y si contará de inicio con el portuense, Rubi ha comentado. "Él cuando arranca las pretemporadas le cuesta un poco. De hecho ya hemos tenido que pararlo un poco. No sé si decidiremos que esté a medias entre el gimnasio y fuera pero sí que digo que espero tener a todos a nuestra disposición de cara al derbi. Todos han vuelto bastante bien y quiero que Joaquín esté disponible y que sea el Joaquín que lleva 10 goles esta temporada. El derbi es el primer partido y el más importante. Pondré a los que estén en mejor condición", ha contestado el preparador.

Con el que sí confía en poder contar es con Joel, pese a que se incorpore más tarde a los entrenamientos. "Tiene que pasar nuevas pruebas, y si las pasa bien y da negativo, se podrá reincorporar a corto plazo, si no hay recaída que no la esperamos. A final de semana o comienzos de la que viene lo podréis ver por aquí. Cuento con él para el derbi, la certeza no esta pero las esperanzas son buenas", ha asegurado.

Sobre el caso particular de Fali, el futbolista del Cádiz que se negaba a entrenar por miedo a la Covid-19 pero que finalmente ha vuelto con sus compañeros, Rubi ha dicho que no se ha encontrado ningún caso parecido en la plantilla del Betis. "Ha habido momentos en el confinamiento en la parte media o inicial donde es cierto que todos hemos tenido muchas dudas de si esto iba a arrancar. Los jugadores cada uno tienen su cabecita pero no ha habido que convencer a nadie. Los organismos han conseguido llegar a unos acuerdos para intentar poder empezar. Los datos dentro de lo malo son mejores. Detecto que podía haber algún jugador a nivel de miedo, pero no a nivel de no querer jugar", ha explicado.

También ha sido cuestionado el técnico del Betis por cómo ha vivido personalmente la situación de confinamiento. "He estado hasta hace una semana con mi hijo aquí en Sevilla, organizándonos como no nos habíamos organizado nunca. Mientras él estudiaba yo trabajaba, hemos hecho deporte también. Hemos estado preocupados por la gente que se ha quedado por el camino. No he tenido ningún familiar ni ningún conocido afectado, hemos aprovechado esta situación para salir más fuertes. Ahora sí que me he quedado sólo porque hemos pensado que Joan, mi hijo, acabara con sus hermanas y su madre. LaLiga lo está haciendo muy bien, el que se contagie tiene que parar y yo no quiero ser el primer entrenador en parar", ha admitido el míster veridblanco que también ha respondido a otras preguntas.

Posibilidad de que Dani Martín juegue el derbi: "Tenemos una muestra muy pequeña de lo que puede ser. El Valladolid, el Barcelona y la Copa ante el Rayo. En una acción a balón parado sí que pudo hacer algo más, pero en líneas generales hizo un buen partido en Vallecas. Para mí sería responsabilidad mía que no hubiera mejorado, porque ha trabajado con nosotros un año, y lo ha hecho fuerte".

Canales ya está recuperado: "Ha pasado esa neumonía, ha entrenado hoy ya pero más suave. Sergio ha aprovechado los dos meses, ha hecho muchísimo de trabajo pero con la mala suerte de que cuando teníamos que volver se le ha juntado esto".

La recuperación de Juanmi: "La lesión que ha tenido ha sido atípica. El doctor me ha dicho que va a hacer un nuevo tratamiento, que al menos le va a permitir arrancar. Va a hacer trabajo de gimnasio para posteriormente incorporarse al grupo y luego ver cómo avanza. Si se suma y no tiene problemas avanzará y si no habrá que dar el frenazo definitivo pero esperemos que vaya bien".

Fecha para arrancar LaLiga: "El 12 de junio por muchas cosas. Ganas una semana de temperatura, una semana que entre partido y partido ganas si se empieza a competir y que los jugadores no han estado parados en su casa. La dificultad para ellos es que han estado entrenando en sus casas a hacerlo en el césped. Edgar ha estado entrenando en un garaje, por ejemplo. Vamos a estar más de un mes entrenando en el césped y creo que será tiempo más que suficiente para poder llegar a tope al primer partido y prefiero que sea el día 12?.

Objetivo en los once partidos: "Yo voy a pelear al máximo en los once partidos para que el equipo esté lo más arriba posible.Y cuando acabemos ya veremos si la temporada ha sido buena, mala o muy mala. Los que creemos en el trabajo, pensamos que aunque no ha salido todo lo bien que esperábamos, si arrancáramos una liga nueva y ajustando cuatro o cinco detalles, estoy convencido que saldría mejor. Eso no quita que no haya mejoras, que las tiene que haber, eso confirmará que estamos dando un paso hacia adelante para empezar la próxima temporada".

La gestión del descanso entre partido y partido: "El descanso al final será la gestión de la plantilla que hagamos. Más que nada será el desgaste del partido anterior. El Betis tiene cuatro laterales, cuatro centrales, mediocentros, atacantes, más Juanmi que esperemos que pueda estar. Mientras vea que la plantilla está bien, seremos capaces de poderlo afrontar. Para mí es importante arrancar bien en los primeros partidos, el Sevilla, el Granada y el Athletic, sobre todo Granada y Athletic que son equipos que los que tenemos justo encima".