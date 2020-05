El Betis ya tiene su equipación especial para el regreso de LaLiga

El Real Betis, a través de su cuenta oficial de Twitter, ha desvelado cómo es la equipación que usará, de manera excepcional, en "un encuentro" cuando los verdiblancos retomen LaLiga, que podría ser, por el color, El Gran Derbi ante el Sevilla FC, en un Ramón Sánchez-Pizjuán sin público.



Obviamente, al jugar los nervionenses como locales y de blanco, los de Rubi tendrían que hacerlo con una camiseta distinta a la de su primera equipación, y no sería de recibo que ésta tuviese como color uno diferente al verde. No obstante, eso no lo ha especificado el club.



Así las cosas, el diseño de Antonio J. Pérez (@IKastellanos) ha resultado el ganador en el concurso promovido por la entidad heliopolitana a través de sus redes sociales.





¡Tenemos propuesta ganadora! ????



¡Está será la camiseta que luciremos en un partido a la vuelta de @LaLiga en homenaje a nuestros #HéroesBéticos! ????



Un diseño espectacular de @IKastellanos ???? pic.twitter.com/eVhacWugd2 — Real Betis Balompié (En Casa) ???? (@RealBetis) May 23, 2020