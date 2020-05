De Laurentiis puede dejar al Betis sin un buen ingreso extra por Fabián

Todo indicaba que Fabián Ruiz (24) iba a salir este verano del SSC Napoli para regresar a España, y jugar en uno de los dos más poderosos, pero el asunto, quizás provocado por la crisis del coronavirus, ha dado un gran vuelco, informa La Gazzetta dello Sport.

Y el rotativo italiano asegura que De Laurentiis ha puesto sobre la mesa del centrocampista una propuesta de renovación prácticamente irrechazable, por la que el excanterano del Real Betis se quedaría en el sur del país transalpino hasta 2025, con un salario altísimo y una cláusula de más de 100 millones de euros.

Y el asunto no es baladí, pues el club heliopolitano estaba muy pendiente de la posible venta de Fabián, dado que, ya que percibiría una buena suma de dinero (más imporante aun en estos complicados tiempos) de una venta del internacional español a causa del denominado mecanismo de solidaridad. Se suponía que unos tres o cuatro kilos por dichos derechos de formación.

Y que siga en Italia no parece nada descabellado, pues los grandes han echado el freno con las operaciones importantes y las apuestas en cuanto a salarios de los clubes de la Serie A, ya muy recuperada, están siendo fuertes, como demuestra el hecho de que Luis Alberto (27), también representado por You First Sports, vaya a renovar con la SS Lazio.