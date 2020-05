La Roma insiste por Pedro

Pedro Rodríguez despierta interés en todas las grandes ligas. La Roma, que ya lo fijó entre sus objetivos de cara a la próxima temporada hace tiempo, vuelve a la carga en la puja por el español, según desvela 'La Gazzetta dello Sport', que argumenta que es muy del gusto del técnico Pablo Fonseca.

El atacante canario también era objeto de deseo del Betis, aunque en Heliópolis nunca perdieron la perspectiva de que su llegada se podría antojar casi un imposible. "No suelo pensar mucho en las cosas que vienen en la prensa. No sé si el Betis me quiere", apuntaba hace unas semanas en 'El larguero'.

"Estoy tranquilo, estoy esperando a ver lo que puede pasar de aquí al final de temporada. Queda pendiente esa reunión con el club, tengo contrato hasta el 30 de junio, quiero cumplirlo y ver cómo avanza todo esto. Porque para los jugadores que quedamos libres todo esto es un problema porque, si hay que prorrogar los contratos para acabar las ligas en julio, habrá que buscar una solución a todo esto. Estaremos pendientes para tomar las decisiones pertinentes", insistía el canario por entonces.

La Premier, Italia, España e incluso Qatar son las alternativas que maneja el jugador desde hace semanas. Lo que está claro es que sus opciones de seguir en el Chelsea son muy limitadas, más allá de lo que suceda esta temporada y que regresar a España ocupa un lugar preferente en sus pretensiones.