Borja Iglesias llama a filas al beticismo para #ElGranDerbi

Siempre ha tenido una conexión especial con el beticismo, seguramente gracias a su carácter afable y extrovertido, pero también a su paciencia y a su compromiso con la camiseta que defiende. No siempre se puede gustar a todos, está claro. En Vigo hay quien no entiende que se fuera al Espanyol cuando le tocaba pelear por la titularidad en el club de su casa, mientras que en Cornellà-El Prat no le perdonan algunos que cambiara un cuadro 'perico' en Europa League por un Betis que no jugaba competiciones continentales. Lo que nadie dice es que el 'Panda', aunque ganara económicamente con los cambios, se mudó estos dos últimos veranos porque pagaron su cláusula: 10 millones de euros y 28, respectivamente.

El gallego nunca negó un autógrafo o una fotografía, ni allí ni aquí, aunque eso supusiera quedarse una hora con su pareja en el coche tras los partidos. Y tampoco rehuyó la crítica cuando las cosas no le salían a él o al equipo. Da siempre la cara, aunque se la 'partan' simbólicamente, un detalle que le hace ganar enteros ante la grada y que le ayudó a combatir la mala racha delante del marco contrario que le ha acompañado en Heliópolis.

Borja, uno de los futbolistas más queridos del vestuario y cuyos aciertos son celebrados con más efusividad por los hinchas, se ha acordado de ellos, precisamente ahora que no podrán estar con el equipo y con él en el regreso de LaLiga. En este sentido, aprovechó sus redes sociales para llamar a filas a la fiel infantería verdiblanca en pos del derbi. Así, con un cartel de la magna cita sevillana, apuntaba este lunes: "El 11 de Junio a las 22:00 h se jugará el Gran Derbi. Sois el motor de este equipo, aunque no podáis estar en las gradas #MushoBetis". Una reflexión que generó multitud de respuestas en Twitter.