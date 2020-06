Una camiseta honrará a los abonados béticos que donen su compensación

Ramón Alarcón, consejero del Betis, ha valorado en los medios oficiales del club el programa de compensación a los abonados que ha hecho oficial la entidad este martes, que establece tres formas de que los socios recuperen el dinero correspondiente a los cinco encuentros que no podrá presenciar en directo de la 19/20: recuperar la parte proporcional de su carnet, donarlo a la Fundación RBB u obtener un dinero virtual con el que sufragar parte de los futuros abonos o conseguir productos exclusivos.

"Lo primero que hemos hecho es definir la cantidad que hay que devolver o qué cantidad es el crédito que no le hemos ofrecido a los béticos que han pagado. El abono tiene dos derechos, el de la asistencia a los partidos, que en este caso son cinco partidos de clase B -los de clase A son el Madrid, el Barcelona y el Sevilla-. Si haces una media ponderada de tres veces estos partidos de clase A respecto a los de clase B, da que la cantidad por devolver es del 20%. Eso es matemática pura. Luego, hay otros derechos, como el de guardar la antigüedad o el sitio, la capacidad de comprar entradas de promoción, la capacidad de tener acceso al cupo de entradas como visitante, el préstamo a un amigo, la mejora o la cesión del abono al club", afirmaba el director general de Negocio bético.

"Al abonado que lo solicite se le devolverá el dinero en metálico en su cuenta corriente. Pero en el club también se ha trabajado en otras opciones entendiendo que la crisis de la COVID-19 también ha golpeado a la entidad. Se ha creído oportuno que el abonado también pueda solicitar una compensación de cara al abono de la próxima temporada, una reducción en el precio de renovación de la 20/21. El crédito que el Betis tiene con él, el 20% de lo que me pagó, al abonado se le descuenta de su factura de la temporada próxima", añade Alarcón, que dejó claro que el Betis mantendrá la antigüedad a los abonados que soliciten la devolución y que la próxima campaña no puedan renovar su abono por razones económicas: "Al que pida la devolución y decida no renovar la próxima temporada en las múltiples opciones que les damos, entendiendo no que no quieran, sino que no puedan, se les mantendrá la antigüedad durante un año, esperando que al siguiente puedan volver a formar parte de la familia del Real Betis".

En este sentido, el directo apuntaba que "a aquél que elija esta opción se le dará un 20% adicional. Por ejemplo, al que se le deban 80 euros, si se acoge al 'dinero Betis', automáticamente le corresponderán 96 euros. Podrá adquirir algunos servicios, como por ejemplo entradas para los partidos de la temporada que viene. También en cuanto al abono habrá descuentos. Volviendo al ejemplo de los 80 euros convertidos en 96, podrá dividir al 50% su pago de los abonos de las dos próximas temporadas y reducir el pago de 48 la temporada 20/21 y otros 48 euros en la 21/22".

Aunque ha suscitado cierta polémica, Ramón Alarcón aclara que estaban en deuda con los béticos que plantearon la opción de que el dinero se quedase en el club: "Muchos de nuestros abonados han contactado con el club para mostrar su satisfacción por la labor social que ha puesto en práctica la entidad y su Fundación, diciendo que ellos querían donar la cantidad que les correspondía al club o a la Fundación del Real Betis. Se ha recogido el guante y así se ha decidido. El club ha preparado unos regalos exclusivos de agradecimiento a ese gesto. Se diseñará una camiseta de juego exclusiva, que el primer equipo utilizará en un partido. Aparecerán todos los nombres de estos abonados que hayan decidido esta opción. No saldrá a la venta esta camiseta a todo el público en general, sino que estará a disposición de estos abonados, en concreto al 50% de su precio habitual".

El consejero verdiblanco terminó poniendo plazos a todo este proceso: "Es un mecanismo complejo; son más de 50.000 abonados. Hay un software de gestión en conformidad con LaLiga. Se está trabajando, y esperamos que en próximas fechas cada abonado pueda ejercer su derecho y decidir la opción que quiera. El que no conteste siempre podrá decir lo que decida en cualquier momento hasta la campaña de abonados de la próxima temporada. Pido comprensión a los béticos; entendemos que la situación de muchos aficionados es complicada, pero también en el club hemos estado en una situación inédita, porque estoy en junio hablando de devolver en vez de presentar un spot de una nueva campaña de abonos".